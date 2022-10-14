就今次的展覽會，吳民卓表示，「0+3」放寬後，展會客戶預覽情況勝預期，有日本、歐美、埃及和俄羅斯客戶，可見防疫政策放寬有利潛在客戶拓展。

吳民卓表示，中國疫情未有影響廠房生産，目前內地廠房產能比重達三分之二，越南廠房則佔三分之一。吳民卓表示，內地廠房營運穩定率較高和較完善，至今未有因疫情而停工，與越南廠比較生產成本優惠5至10%，未來亦不排除在其地方增設廠房。

談及毛利率表現，首席財務總監周思碩表示，至今毛利率水平保持平穩，儘管原材料價格上升和運費成本增加，亦能轉嫁至客戶身上。近期晶片價格回落和交付期縮短，以及運費由高峰時回落有利成本，集團繼續保持每年4000萬元的資本開支。

談及明年展望，吳民卓表示，「唔知點展望」，市場多變因素，如地緣政治、俄烏戰爭和通脹等情況衝擊明年市況，但目前可見下半年初的訂單未受影響。

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