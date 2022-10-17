據內媒指向南鋼股份查詢後，獲公司表示正在向控股股東核實相關情況，尚未獲得書面回復，信息核實後會根據情況披露。而目前南鋼股份亦已停牌。

復星系的港股復星醫藥（2196）暫升1.27%，報19.1元﹔內地復星醫藥（滬600196）暫升0.22%，報31.22元。

近期復星國際頻傳負面消息，包括早前彭博社報道指「監管部門要求摸底復星」，雖然公司澄清純屬子虛烏有，報道嚴重背離事實等，對復星的企業正常經營和聲譽造成重大影響，對復星和廣大投資者造成重大損失。復星更公布將向法院提起訴訟，追究彭博社法律責任。

此外，復星國際又遭國際評級機構標普將其長期發行人信用評級及公司擔保的優先無抵押債券之評級，由「BB」下調至「BB-」，評級展望為「負面」，反映在未來12個月內集團難以有意義地延長到期債務，以及其資產出售計劃存在不確定。

標普又預期，未來12至18個月該行或更關注其資產負債表去槓桿進度。復星則回應稱，標普調整主要基於內地經濟增長放緩、資本市場再融資環境惡化，但對集團與銀行穩定關係及去槓桿工作都予以肯定。集團和金融機構關係穩定且帳面資金充裕，今次評級調整不會影響復星償債能力。

在接連被指有債務壓力的復星國際，近期更減持已持股多年的豫園商城（滬600655）股權達5%，套現12.49億元人民幣。另此前已出售包括青島啤酒（0168）及復星旅文（1992）等部分投資。

其他報道

港元拆息全線向上 港元再觸7.85 1個月HIBOR連升4日

新品被指像日軍軍服 李寧今早瀉14% 同系非凡中國亦跌一成

蘋果暫停使用長江存儲記憶晶片

騰訊曾插逾3% 險守240元關口 見近5年半低位

高盛計劃將投行部門和交易業務合併

馬斯克稱繼續免費向烏克蘭提供Starlink衛星

滬深三大指數低開 人行有5000億MLF和210億人幣逆回購到期

恒指低開107點 科指跌1.4% 潤歌互動上市升103.1%

醫思健康半年整體銷售額升17%

飛天雲動下限2.21元定價 超購0.05倍

港股ADR跌222點 夜期低水193點 潤歌互動上市

施政報告｜特首擬推重大基建項目 提振經濟