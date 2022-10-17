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憧憬英國財相新政 英鎊、英債、美期上升

英國財相侯俊偉將公布新的財政計劃，計劃據報將與前任截然不同，彭博引述一位英國官員表示，侯俊偉將就支持財政可持續性的措施發表聲明。英鎊、英債、美期上升。

報道指，侯俊偉周日與卓慧思商討還要放棄原計劃中多少內容，才能恢復英國金融市場的穩定。他還與英國央行行長貝利以及債務管理辦公室負責人協商。打算在10月31日提交完整的財政計劃。

侯俊偉概述了一種迥然不同的財政方案，稱必須提高稅收和削減支出。這是為了防止英國政府借貸成本進一步懲罰性上升，所付出努力的一部分。

投資者預期政府可能會放棄令市場陷入動盪的擴張性財政策略，英國政府債券大漲。10年期債息一度下跌23個基點至4.11%。

交易員還減少了對英國央行加息的押注，因為刺激計劃減少後，減輕了央行更嚴厲緊縮政策的壓力。

貨幣市場的押注顯示，2023年的峰值利率降至5.4%，為9月23日公佈迷你預算以來的最低水平。對利率最敏感的兩年期債券殖利率一度下跌24個基點至 3.68%。

另外，英國央行亦發聲明，正如預期的那樣，這些操作顯著提高了該部門的韌性。10月10日宣布的臨時擴大抵押品回購機制(TECRF)將一直可用到其預定11月10日的截止日期。

英鎊曾升值1.19%，見1.1305；美期現升逾0.8%。

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