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恒指收市升25點 連升兩日 個半月來首次 新股潤歌互動升1.1倍

美期上升，港股表現反覆，恒指今早低開107點，曾跌最多278點，午後倒升最多166點，收市升幅收窄，全日高低波幅446點。恒指曾低見16308.95點，是2011年10月4日16170.35點後最低。科指低見3092.21點，創紀錄新低。恒指國指連升兩日，分別是8月26日及9月27日後首次。

恒指收市升25點或0.15%，報16612點，大市成交金額957億元，較上日減少6.06%，是10月13日849.92億元成交後最少；國指升3點或0.07%，報5633點。恒生科技指數收報3200點，跌0.2%。

藍籌股成交金額451.16億元，佔大市成交47.14%；科指成份股成交金額237.84億元，佔大市成交24.85%；國指成份股成交金額374.05億元，佔大市成交39.08%。

匯控（0005）、美團（3690）、工行（1398）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、京東（9618）拖累大市。

藍籌40隻升，27隻下跌，6隻無升跌。翰森製藥（3692）升13.21%，收報13.2元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌5.32%，收報98.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）平上市低位4.11元，收報4.39元，升4.52%；跌幅最大的是百度（9888）創上市新低，見95.65元，收報98.85元，跌5.32%。

恒指續低於10天線(17125.94點)。科指續低於10天線(3382.44點)。

北水南下合計淨流入55.5億元，較上日增加10.05%，是9月28日59.24億元後最多。北水連續第8日流入，累計流入269.75億元，對上一次連續8日淨流入是6月20日。南水北上合計淨流出44.25億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

國泰（0293）：香港和內地留學生推動，上月載客人次倍升至26.6萬。收報7.66元，無升跌。

俄商人據報在港辦理銀行業務面臨困難，匯豐（0005）已停止提供零售投資服務。收報41.15元，升1.48%。

今早及隔晚消息股表現

新品被指像日軍軍服，李寧（2331）今早瀉14%，同系非凡中國（8032）亦跌一成。收報55.55元，跌4.31%。非凡中國（8032）收報1.04元，跌5.45%。

騰訊（0700）曾插逾3%，險守240元關口，見近5年半低位。見52周低240.8元，收報247.2元，跌0.8%。

醫思健康（2138）半年整體銷售額升17%。見52周低4.11元，收報4.47元，升6.18%。

多間公司公布業績，績前表現如下，中海宏洋（0081）見52周低2.65元，收報2.72元，跌1.81%。維達（3331）收報17.32元，升0.35%。

潤歌互動（2422）上市，定價0.64元。創上市新高，見1.67元，平上市低位0.64元，收報1.35元，升110.94%。

中海油（0883）料今年首三季淨利潤按年升逾1倍。收報9.84元，升1.86%。

長汽（2333）擬斥最多18億人幣回購A股。見52周低7.12元，收報7.32元，升1.39%。

贛鋒（1772）發盈喜，首三季多賺5倍。收報53.6元，升1.32%。

天齊鋰業（9696）發盈喜，首三季多賺28倍。創上市新低，見58.1元，收報60.35元，跌2.27%。

阿里影業（1060）中期虧損少於3000萬。收報0.32元，無升跌。

林順潮連日增持希瑪眼科（3309），持股量增至55.46%。收報3.53元，升1.15%。

南航（1055）9月客運運力投入按年跌33.8%。收報4.16元，升3.23%。

永嘉（3322）第3季實體店同店跌13%，內地跌幅最大。收報0.231元，跌0.43%。

富力地產（2777）9月銷售收入按年跌78%。收報1.27元，升0.79%。

周大福（1929）第二財季內地同店銷售增3.4%，港澳增8.5%。收報14.42元，升0.7%。

IFR：中石化（0386）重談零售業務IPO。收報3.37元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，潤歌互動（2422）創上市新高，見1.67元，平上市低位0.64元，收報1.35元，升110.94%；香港教育國際（1082）創52周高，見1.81元，收報1.65元，升1.85%。

破底股方面

47隻股份創上市新低，其中十隻包括，阿里巴巴（9988）低見70.9元，收報73.2元，跌0.07%；佳兆業美好（2168）低見2.31元，收報2.31元，跌3.75%；保利物業（6049）低見37.9元，收報38.6元，跌1.28%；越秀服務（6626）低見2.56元，收報2.63元，跌0.75%；領悅服務（2165）低見0.5元，收報0.55元，無升跌；銀城國際（1902）低見1.5元，收報1.5元，跌9.64%；中梁（2772）低見0.415元，收報0.425元，跌2.3%；中國新華教育（2779）低見0.84元，收報0.86元，跌3.37%；指尖悅動（6860）低見0.08元，收報0.084元，跌3.45%；小鵬（9868）低見32.55元，收報34.1元，跌4.08%。

114隻股份創52周低，其中十隻包括，寶勝國際（3813）低見0.38元，收報0.44元，升1.15%；金地商置（0535）低見0.49元，收報0.51元，無升跌；金茂（0817）低見1.35元，收報1.36元，跌7.48%；中海宏洋（0081）低見2.65元，收報2.72元，跌1.81%；丘鈦（1478）低見2.86元，收報3.06元，升3.73%；通達（0698）低見0.076元，收報0.078元，無升跌；信利國際（0732）低見1.08元，收報1.17元，升4.46%；富智康（2038）低見0.72元，收報0.75元，升1.35%；騰訊（0700）低見240.8元，收報247.2元，跌0.8%；周生生（0116）低見7.65元，收報7.86元，升0.77%。

異動股

上升異動股，包括，潤歌互動（2422）創上市新高，見1.67元，平上市低位0.64元，收報1.35元，升110.94%；力世紀（0860）收報0.255元，升44.07%；佳兆業健康（0876）收報0.115元，升33.72%；榮萬家（2146）收報1.7元，升21.43%；佳兆業資本（0936）收報0.46元，升21.05%；合富輝煌（0733）收報1.27元，升15.45%；魯大師（3601）收報1.28元，升14.29%；翰森製藥（3692）收報13.2元，升13.21%；微創醫療（0853）收報17.2元，升11.83%。

下跌異動股，包括，YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.022元，跌21.43%；佳民（8519）創上市新低，見0.019元，收報0.019元，跌20.83%；京城佳業（2210）收報2.2元，跌18.52%；敏捷控股（0186）見52周低0.3元，收報0.305元，跌17.57%；太陽城集團（1383）收報0.1元，跌11.5%；霸王（1338）收報0.042元，跌10.64%；皇璽餐飲集團（8300）平上市低位0.016元，收報0.017元，跌10.53%；中原銀行（1216）收報0.63元，跌10%；銀城國際（1902）創上市新低，見1.5元，收報1.5元，跌9.64%；信義能源（3868）見52周低2元，收報2.03元，跌9.38%；恒和（0513）收報0.255元，跌8.93%。

 

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