美期上升，港股表現反覆，恒指今早低開107點，曾跌最多278點，午後倒升最多166點，收市升幅收窄，全日高低波幅446點。恒指曾低見16308.95點，是2011年10月4日16170.35點後最低。科指低見3092.21點，創紀錄新低。恒指國指連升兩日，分別是8月26日及9月27日後首次。