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陽光保險傳11月上市 集資10億美元

陽光保險在今年4月在港交所（0388）遞交招股書，其聯席保薦人包括華泰、中金、瑞銀和建銀。據彭博報道，中證監已批准陽光保險來港上市的計劃，獲得授權發行不超過39.7億股股份；並有消息人士透露，陽光保險最快在下星期向港交所尋求批准招股計劃，並期望集資10億美元和最快在11月上市。