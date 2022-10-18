文章日期：2022年10月18日 18:23
陽光保險在今年4月在港交所（0388）遞交招股書，其聯席保薦人包括華泰、中金、瑞銀和建銀。據彭博報道，中證監已批准陽光保險來港上市的計劃，獲得授權發行不超過39.7億股股份；並有消息人士透露，陽光保險最快在下星期向港交所尋求批准招股計劃，並期望集資10億美元和最快在11月上市。
然而，港交所的審議仍在進行，外界猜測陽光保險的上市聆訊或會延遲，公司則暫時不作任何評論。
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