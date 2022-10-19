據該行測算，一名非本地買家若買一層2000萬樓，將可至少節省25.75%的稅款，相當於520萬港元。儘管該新政策下，外地人才需留港七年並成為香港永久性居民才獲退款，但節省的稅金仍比預期大。

該行指，鑑於是次的退稅政策意義重大，認為政策將鼓勵一些長期居港的非本港居民在港買樓，並評估這族群多為高收入人士，料中、高端市場將更受惠。

整體而言，儘管近期樓價因為按揭貸款利息上升而疲軟，但該行維持對本地樓市的建設性看法。該行首選名單為新鴻基地產（0016）、長實（1113）及信和置業（0083）。

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