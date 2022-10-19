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港交所：建議針對「特專科技行業」設立上市要求

港交所（0388）正式就引入未盈利科技企業在港上市發表諮詢文件，建議針對「特專科技行業」設立上市要求，當中包括新一代信息技術、先進硬件和材料、新能源及節能環保，以及新食品及農業技術，並以已錄得收入及未有收入作分類，要求申請上市科企市值至少達80億元和150億元，另要求設有最低第三方投資要求，控股股東、關鍵人士及投資者亦須接受禁售限制。

根據諮詢文件，「特專科技行業」可細分成多個行業，包括雲端服務、人工智能、機器人及自動化、半導體、電動及自動駕駛汽車、先進運輸技術、航天科技、先進製造業、量子計算、元宇宙技術、合成生物材料、納米材料、新儲能及傳輸技術、新食品及新農業技術等。

港交所建議，向已商業化、錄得至少2.5億元年收入的合資格科企，設上市市值最低要求為80億元；未有收入科企則為150億元，當中主要參考市面上一般「獨角獸」企業估值相當於約80億元；另所有申請人均須於上市前已從事研發至少三個會計年度，針對已商業化公司，研發投資金額須佔總營運開支至少15%，未商業化公司則為50%。另針對未商業化科企，要求上市申請者提供商業化路徑規劃。

為確保科企估值的合理性，諮詢文件亦建議引入第三方投資者規定，科企在申請上市日計至少12個月前已獲得來自至少兩名「領航資深獨立投資者」投資並持有至少5%股權，以及所有資深獨立投資者合計投資金額設有最低要求，已商業化公司為10%至20%，未商業化公司則為15%至25%，另亦會因應科企上市時預期市值作調整。

此外，諮詢文件又建議在科企首次公開招股時及上市後設立獨立規定，包括限制散戶參與程度及提高機構投資者參與，科企除須符合公眾持股量要求，機構投資者在首次公開招股發售股份亦須佔至少50%，公開發售佔比最多只可佔20%，以及上市後自由流通股份市值至少達6億元。

另針對科企控股股東、創辦人和公司高層等關鍵人士，以及領航資深獨立投資者，將設有禁售期限制；對未商業化公司施加額外持續責任，包括於中期報告及年報中須額外披露商業化進展，以及披露有關上市文件中載列任何業務及財務估計更新。

 

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