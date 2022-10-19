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匯豐：歡迎施政報告關於鞏固香港國際金融中心舉措

匯豐表示，歡迎「行政長官2022年施政報告」提到關於鞏固香港國際金融中心的相關舉措。

香港上海匯豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示，「剛公布的施政報告明確訂出，香港的發展優勢是繼續集中於金融和智慧經濟方面。我們樂見當局推出多項舉措，致力鞏固香港在人民幣國際化、綠色金融，以及金融科技的國際領先地位，同時利用粵港澳大灣區的市場潛力，擴大本港在生命科技、人工智能及新能源科技等方面的優勢」。

廖宜建表示，「香港作為全球最大離岸人民幣中心，一直積極推動人民幣國際化。各項推動資本市場的措施，包括進一步增加互聯互通機制的資產類別、優化債券通及本港的人民幣股票交易機制，將能增加本港人民幣離岸中心和國際金融中心的深度和廣度。與此同時，金融科技和綠色金融是在全球金融市場最具增長潛力的行業，我們期待相關行業在當局協助下，可以更好地把握市場機遇」。

廖宜建表示，「中小企是本港經濟命脈，我們歡迎當局推出措施，在外圍環境極不確定時，減輕中小企負擔，並協助他們邁向再工業化。人才是香港的寶貴資產，今天公布的全方位措施，一方面培訓本地人才，另一方面，吸引海外人才，尤其是金融和創新科技方面。滙豐十分持有關措施，並會繼續透過多項獎學金和畢業生計劃，羅致本地和海外大學的畢業生」。

 

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