按違約債券統計，2022 年三季度新增27支實質違約債券，14 家首次違約主體均為民營企業，且其中13 家為房地產行業相關企業。該行指，此說明雖然三季度房地產市場利好政策頻出，但主要集中於項目本身及市場需求，還沒有明顯傳導到房企端，特別是融資端未有明顯改善。

而三季度首次違約的房企中，從主體性質來看，均為民營企業，違約債券類型以海外債、私募債為主，千億以下的中小房企及地方性房企佔比較高。

該行指，違約因素主要是受政策監管趨嚴及房地產市場不景氣影響，2020 年以來各違約主體基本都出現了銷售收入及毛利率大幅下滑的情況，自身造血能力受損，償債能力隨之減弱，疊加房地產行業短期債務佔比高，到期壓力集中，且作為中小型房企融資能力有限，資金結構中高成本的海外債、非標融資佔比較高，在債券實質違約之前也紛紛出現了票據違約等輿情，多種因素共同驅動下導致債券實質違約。

該行指，房企流動性依然緊張主要受行業銷售恢復緩慢、外部評級下調及再融資受困等多重不利因素影響所致，但隨著市場出清，違約房企數量呈逐月下降態勢。在仍有存量債的民營房企中，目前未違約及展期主體已比較有限，且集中在北京、上海、廣東、浙江、福建等經濟相對發達省份。在 9 月份支持政策繼續密集出臺的情況下，民營房企大規模違約潮有望接近尾聲。

在今年第三季14間首次違約主體則分別為領地控股（6999）、鑫苑置業、世茂（0813）、山東如意旗下的盛茂控股、三盛控股（2183）、融信中國（3301）、固安九通、駿發集團旗下的力佳環球、寶龍地產（1238）、陽光城（深000671）旗下的聲赫(深圳)、天譽置業（0059）、上坤地產（6900）、弘陽（1996）、陽光100（2608）旗下的廣西萬通。

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