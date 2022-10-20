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1個月HIBOR升至2.847% 創逾3年高 金管局入市後 港元最弱暫見7.8499

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升11.58點子至2.84792%，是2019年7月5日後最高，當日報2.97964%。對上一次連升7日是9月19日，當日拆息報2.44625%。

港元現報7.8488元升值11點子，報7.8499元，亦曾升值最多19點子，報7.848元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升6.66點子至1.88476%；1星期HIBOR升6.49點子至2.18298%；2星期HIBOR升6.39點子至2.36119%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.2點子至4.15071%；6個月期HIBOR升4.88點子至4.59143%；12個月期HIBOR升9.94點子至4.9728%。

美元指數現報113.024升值0.04點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報3.48914%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6412%，連續5日收窄，利差是2022年10月04日後最高，當日差距為-0.6035%

對上一次連續5日收窄，是2022年9月21日，當日利差報-0.4641%。

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