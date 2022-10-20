IPhone關鍵供應商村田制作所總裁Norio Nakajima接受彭博社採訪時稱，內地消費者並未大舉消費，預計明年反彈的希望也不大，預計今年智能電話銷量下滑趨勢將持續到2023年。 據村田制作所估計，上一財年全球手機市場的銷量為13.6億部，而當前財年的銷量數字可能不足12億部。
Nakajima表示，「至少在2022財年銷售動能不會恢復，而下一財年的情況也不那麼樂觀，」，「消費電子產品的需求大幅下滑，那些中國製造商感覺很不好」。
村田制作所今次的預測較一季前顯著惡化，當時它預測內地主要城市結束防疫封控後，這個全球最大智能電話市場的需求將復蘇。村田制作所在智能電話行業扮演著重要角色，為蘋果公司的iPhone，三星電子的安卓設備以及內地領先的手機製造商供應電子模塊和組件。
Nakajima指出，「如果經濟狀況更好的話，消費者可能會願意購買新電話，即便升級幅度很小」，全球央行加息是很大的一個影響因素，「我擔心智能電話進一步商品化，人們會等待更長時間才去升級設備」。
Nakajima表示，「內地製造商竭力提高海外市場的銷售，但由於面臨智慧財產權侵權在內的各種問題，印度等地的消費者開始避開內地手機」。
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