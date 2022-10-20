《彭博》引述消息人士稱，由於本港防疫措施不太可能有重大轉變，政府考慮作出讓步，讓出席國際金融領袖投資峰會的人士在病毒檢測呈陽性時乘坐私人飛機離港。
消息人士指，衞生署正與金管局商討峰會細節，提及一旦參與者確診應如何處理。據報，政府考慮讓確診者乘坐私人飛機離港，但前提是可以成功安排確診者從酒店前往機場以及等待航班時保持隔離。如果確診者未能乘坐私人飛機離開，他們將會留在酒店房間內隔離。
消息人士又指，大部分與會者將留在中環四季酒店，以便當局集中管理。金管局回應稱，政府已批准一整套有關峰會的感染控制安排，相信安排會有利活動舉行。
報道指，在「0+3」的檢疫安排下，與會者可能會獲得豁免以便可參加特定的活動或進入部分場所，惟所有與會者都必須要進行核酸檢測。
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