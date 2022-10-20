黃秋智又指，「亞洲之星」覆蓋範圍包括中國、東南亞以至是印度等地高達40億人，中播亦會積極支持內地「一帶一路」部署，發展東盟地區業務，現時已在馬來西亞成立合資公司，準備推出試點服務，未來再與印尼、菲律賓等地的網絡供應商沿談合作。

此外，IITH近日開始為大型公眾停車場提供智能汽車識別充電解決方案。黃秋智指出，電能車發展強勁，加上政府積極發展電動車充電設施，相信未來兩年有望為中播帶來至少3000萬元的營業收入。

其他報道

國際金融峰會確診者據報獲准乘坐私人飛機離港

【有片：選股王】《施政報告》提及大量基建上馬 料中國建築可受惠

【有片：埋身擊】紐約期油反覆 後市有機會下試九月低位

內地擬放寬入境隔離至「2+5」 離岸人幣由貶轉升

恒指半日跌400點 曾挫500點 見13年半低 科指跌4.82%見紀錄新低

馬斯克：Tesla市值能超越蘋果與沙地阿美之總和

村田制作所：智能電話需求將進一步下滑 持續至2023年

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.4%

聯儲局褐皮書：美國經濟到10月初以「緩和的」速度增長

1個月HIBOR升至2.847% 創逾3年高 金管局入市後 港元最弱暫見7.8499

李家超：樓市辣招仍有價值 每日動態留意樓市變化

英國財政部向央行劃撥逾110億英鎊 彌補債券購買損失

ASML：美限制內地進口措施 影響「相當有限」

郭明錤預計下一代Apple TV會更便宜

離岸人民幣貶值 創紀錄最弱 今早人幣中間價續釋穩定信號

台積電據報考慮在日擴張產能 降地緣政治風險

恒指曾挫逾400點 見13年半低 下試16000關 科指再破底

雷軍：小米須成為電動汽車前五巨頭始能成功

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

恒指低開280點 創近11年低 科指跌3.3% 創紀錄新低