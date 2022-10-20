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中播：積極業務轉型 衛星車聯網多媒體服務最快年底起試行

中播數據（0471）今年從控股股東手上完成收購價值折合近10億元衛星系統「亞洲之星」、AI大數據公司IITH等資產後，致力轉型為新一代衛星互聯網數據服務商，衛星車聯網多媒體服務成為集團其中一項新業務。集團執行董事兼主席黃秋智表示，疫情令轉型過程延後三年，車聯網多媒體服務將於今年底至明年初試點落戶在大灣區，相信未來1至2年可以推出服務，正式營運後可出現爆發性增長。

黃秋智又指，「亞洲之星」覆蓋範圍包括中國、東南亞以至是印度等地高達40億人，中播亦會積極支持內地「一帶一路」部署，發展東盟地區業務，現時已在馬來西亞成立合資公司，準備推出試點服務，未來再與印尼、菲律賓等地的網絡供應商沿談合作。

此外，IITH近日開始為大型公眾停車場提供智能汽車識別充電解決方案。黃秋智指出，電能車發展強勁，加上政府積極發展電動車充電設施，相信未來兩年有望為中播帶來至少3000萬元的營業收入。

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