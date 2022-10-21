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恒指收市跌69點 成交金額、波幅均收窄 全周跌376點或2.27% 連跌兩周

美10年債息創14年高，美期向下，Adidas削明年預測，亦拖累歐股跌逾1%，亞股普遍向下，但跌幅較上日收窄，恒指同樣牛皮，上下波幅由昨日的442點，降至222點，三大指數跌幅亦較上日低，成交較上日減少25%。全周計恒指跌2.27%或376點，三大指數齊齊連跌兩周。

恒指今早高開50點，高位升78點，午後曾跌最多143點，全日高低波幅222點。

恒指收市跌69點或0.42%，報16211點，大市成交金額939億元，較上日減少25.88%，是10月19日847.51億元成交後最少；國指升5點或0.09%，報5517點。恒生科技指數收報3101點，跌0.62%。

藍籌股成交金額410.16億元，佔大市成交43.68%；科指成份股成交金額232.45億元，佔大市成交24.75%；國指成份股成交金額349.03億元，佔大市成交37.17%。

友邦（1299）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，40隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升6.72%，收報1.43元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌9.51%，收報56.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報31.35元，升3.13%；跌幅最大的是快手（1024）創上市新低，見39.85元，收報40元，跌8.15%。

恒指續低於10天線(16625.69點)。科指續低於10天線(3226.62點)。

北水南下合計淨流入34.07億元，較上日減少51.8%，連續第12日流入，累計流入471.23億元，對上一次連續12日淨流入是6月24日。南水北上合計淨流出89.23億元人民幣，較上日增加43.37%，連續第5日流出，累計流出293.3億元。

一周表現

恒指本周累跌2.27%或376點，跌幅是10月14日後最大，當時收市跌幅為6.5%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月9日；本周表現最佳的是翰森製藥（3692），累升20.75%，其次為中升（0881）及阿里健康（0241），分別升7.8%及7.53%。而表現最差的是藥明生物（2269），累跌17.6%，其次為李寧（2331）及百度 （9888），分別跌15.33%及14.03%。

國指本周累跌1.99%或111點，跌幅是10月14日後最大，當時收市跌幅為7.33%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月9日；本周表現最佳的是信達生物（1801），累升19.84%，其次為京東健康（6618）及阿里健康（0241），分別升8.97%及7.53%。而表現最差的是快手（1024），累跌17.95%，其次為李寧（2331）及百度（9888），分別跌15.33%及14.03%。

科指本周累跌3.28%或105點，跌幅是10月14日後最大，當時收市跌幅為9.41%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月9日；本周表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升12.23%，其次為金蝶（0268）及金山軟件（3888），分別升11.91%及11.4%。而表現最差的是快手（1024），累跌17.95%，其次為蔚來（9866）及百度（9888），分別跌15.47%及14.03%。

午後消息股表現

貿易通（0536）︰為止蝕出售部分債券 已實蝕500萬港元。收報0.79元，跌2.47%。

中國建築興業（0830）首三季經營溢利按年升40% 。收報1.81元，升5.23%。

津上機床（1651）料半年純利跌21% 竭力保持穩定派息。收報7.56元，升0.13%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，灣區發展（0737）收報1.63元，升0.62%。潤泥（1313）收報3.49元，跌1.13%。中國天化工（0362）平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。中國建築興業（0830）收報1.81元，升5.23%。長汽（2333）收報7.56元，升3.42%。麗展（0488）見52周低3.28元，收報3.28元，跌8.89%。麗新製衣（0191）收報3.95元，無升跌。紫金礦業（2899）收報7.73元，升0.78%。

廣汽（2238）旗下廣汽埃安融資183億人幣，估值逾千億。收報5.67元，升4.42%。

招金礦業 （1818） 首三季多賺6.6倍。收報5.98元，升0.34%。

中電信（0728）第三季淨利潤按年增12%，首三季增5%。收報2.88元，跌1.03%。

中移動（0941）公首三季多賺近13%。收報49.65元，跌0.9%。

新世界（0017）及恒地（0012）等與潤地（1109）達成戰略合作，開發北部都會區。新世界見52周低18.16元，收報18.42元，跌1.92%。恒地（0012）收報21.4元，跌1.15%。潤地（1109）收報31.15元，升1.14%。

兗煤澳大利亞（3668）：第三季平均煤炭價按年增約2倍。收報29.1元，升11.07%。

聯通（0762）5G上客量累計達2億戶，上月淨增600萬戶。收報3.48元，跌0.57%。

富智康（2038）推遲分拆「BFIH」於印度上市。收報0.75元，跌1.32%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見1.94元，收報1.69元，跌2.87%；健世科技（9877）創上市新高，見35.5元，收報33.15元，升12.95%；潤歌互動（2422）創上市新高，見2.29元，收報1.99元，升0.51%；飛天雲動（6610）創上市新高，見2.63元，收報2.34元，升1.74%。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見2.21元，收報2.38元，升2.59%；保利物業（6049）低見35.8元，收報36.1元，跌1.23%；世茂服務（0873）低見1.54元，收報1.55元，跌1.27%；時代鄰里（9928）低見0.475元，收報0.5元，升1.01%；寶龍地產（1238）低見0.71元，收報0.71元，跌2.74%；中國新華教育（2779）低見0.82元，收報0.84元，無升跌；永利澳門（1128）低見3.45元，收報3.48元，跌5.18%；IGG（0799）低見2.29元，收報2.31元，跌2.94%；指尖悅動（6860）低見0.079元，收報0.08元，無升跌；和鉑醫藥（2142）低見1.12元，收報1.15元，跌7.26%。

83隻股份創52周低，其中十隻包括，李寧（2331）低見48.3元，收報49.15元，跌3.25%；合生（0754）低見6.15元，收報6.2元，升0.32%；金地商置（0535）低見0.49元，收報0.49元，跌2%；通達（0698）低見0.073元，收報0.081元，升9.46%；騰訊（0700）低見230.2元，收報232.8元，升0.17%；廸生創建（0113）低見3.45元，收報3.46元，跌1.14%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.94元，收報0.97元，無升跌；五菱（0305）低見0.68元，收報0.68元，跌2.86%；莎莎國際（0178）低見1元，收報1.01元，跌4.72%；中華煤氣（0003）低見6.15元，收報6.22元，跌3.57%。

異動股

上升異動股，包括，協鑫新能源（0451）見52周低0.029元，收報0.037元，升23.33%；GBA集團（0261）收報0.056元，升16.67%；雄岸科技（1647）收報0.071元，升16.39%；金輝控股（9993）收報3.72元，升15.17%；力世紀（0860）收報0.315元，升14.55%；潤邁德醫療（2297）收報2.7元，升12.97%；健世科技（9877）創上市新高，見35.5元，收報33.15元，升12.95%；微創醫療機器人（2252）收報31.75元，升12.59%；勵駿（1680）收報0.225元，升11.94%；巨濤海洋石油（3303）收報0.52元，升11.83%。

下跌異動股，包括，鱷魚恤（0122）見52周低0.21元，收報0.22元，跌25.42%；佳民（8519）創上市新低，見0.015元，收報0.017元，跌19.05%；渝太地產（0075）見52周低0.74元，收報0.75元，跌17.58%；金匯（8160）收報0.053元，跌15.87%；南京熊貓電子股份（0553）收報3.36元，跌13.85%；佳兆業資本（0936）收報0.44元，跌11.11%；東建國際（0329）收報1.4元，跌9.68%；華科資本（1140）收報0.425元，跌9.57%；申洲國際（2313）見52周低56.3元，收報56.6元，跌9.51%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.106元，收報0.125元，跌9.42%。

 

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