美10年債息創14年高，美期向下，Adidas削明年預測，亦拖累歐股跌逾1%，亞股普遍向下，但跌幅較上日收窄，恒指同樣牛皮，上下波幅由昨日的442點，降至222點，三大指數跌幅亦較上日低，成交較上日減少25%。全周計恒指跌2.27%或376點，三大指數齊齊連跌兩周。