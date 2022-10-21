公司表示，半年溢利按年減少主要歸因於，期內第五波新冠疫情對香港的影響揮之不去。再加上全球及本地經濟不景導致市場情緒不佳，整體消費意慾下降，阻礙香港整體零售消費及餐飲業的復蘇步伐。公司同店收益表現放緩，以及全球通貨膨脹對其成本造成的壓力，導致公司香港業務溢利下降。然而，隨着季度間的逐步恢復，公司仍然保持穩定的新店開張速度，亦已達到收益目標。

公司又表示，儘管其新加坡業務呈穩固增長，但海外市場及中國內地業務的虧損高於預期。預期中國內地業務受到大灣區不同城市和地區多輪不同規模的封鎖所帶來的限制，而強制核酸檢測政策也影響公司於中國內地的業績。

公司日本業務也由於兩家門店的延遲開業而產生高於預期的前期費用，且業務在其起步階段受到新冠確診數字激增而受打擊。雖然公司已調整海外及內地業務發展的步伐，仍保持增長趨勢，並按計劃地投資在海外市場及內地市場的基礎設施、招攬及保留人才、以及品牌推廣。

譚仔國際今日收報1.85元，跌2.12%。

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