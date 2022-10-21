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大唐發電首三季上網電量按年跌4.8%

大唐發電（0991）公布，截至今年9月底首三季，集團累計完成上網電量約1861.29億千瓦時，按年下降約4.81%。

其中，煤機上網電量1396.35億千瓦時，按年跌5.21%；燃機上網電量105.3億千瓦時，跌14.21%；水電上網電量257.63億千瓦時，跌6.79%；風電上網電量82.86億千瓦時，升15.74%；光伏上網電量19.15億千瓦時，升66.1%。

集團表示，上半年其發電機組所在部分區域用電需求放緩，其上網電量按年降低； 第三季受全國多地持續高溫影響，局部地區用電供需形勢緊張，水電來水不足，水電上網電量按年下降，火電機組發揮支撐保障作用，火電上網電量環比增長較大，促進首三季累計上網電量降幅收窄。

截至9月底，公司平均上網電價為每兆瓦時459.43元，按年上升 20.73%。

大唐發電今日收報1.72港元，升4.88%。

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