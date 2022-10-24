moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指跌逾700點創半年最大跌幅 人民幣貶值見14年最弱

內地公布早前被推遲公布的經濟數據後，股市跌幅擴大，恒指低位跌739點或4.56%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為6.64%。恒指暫低見15471.99點，是2009年4月30日15204.1點後最低。在岸人民幣亦貶至14年最弱。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中電（0002）、電能實業（0006）、申洲國際（2313）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，69隻下跌，0隻無升跌。中電（0002）升1.25%，收報52.45元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌10%，收報8.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報22元，升1.38%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見12.26元，收報12.36元，跌14.64%。

科指曾跌最多5.98%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為6.95%。暫低見2915.78點，創紀錄新低。

國指曾跌最多5.11%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為7.69%。暫低見5235.25點，是2008年10月28日4985.6點後最低。

離岸人民幣曾貶值最多0.67%，是10月19日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.7%。貶值至7.2782元，是10月21日7.2839元後最弱。

在岸人民幣曾貶值最多0.31%，是10月21日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.51%。貶值至7.2527元，是2008年1月18日7.2537元後最弱。

 

其他報道

內地樓價連跌13個月

內地9月美元計價出口增5.7%勝預期 人幣計則增10.7%遜預期

國統局：第三季經濟恢復向好 明顯好於第二季 失業率降至5.4%

內地第三季GDP按年增長3.9%勝預期 首3季增3%符預期

恒指低開316點 穿萬六點見逾13年低 科指創紀錄新低 國指近14年低

人民幣中間價調弱 穿7.11 報7.1230

約翰遜退出保守黨黨魁競選 英鎊升值至近一周最強

Tesla下調內地Model 3和Model Y 售價

港股ADR升224點 夜期高水165點 美期亞股升 中海外業績

日本財務大臣拒絕評論是否干預了外匯市場