騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。中電（0002）、電能實業（0006）、申洲國際（2313）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，69隻下跌，0隻無升跌。中電（0002）升1.25%，收報52.45元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌10%，收報8.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報22元，升1.38%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見12.26元，收報12.36元，跌14.64%。

科指曾跌最多5.98%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為6.95%。暫低見2915.78點，創紀錄新低。

國指曾跌最多5.11%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為7.69%。暫低見5235.25點，是2008年10月28日4985.6點後最低。

離岸人民幣曾貶值最多0.67%，是10月19日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.7%。貶值至7.2782元，是10月21日7.2839元後最弱。

在岸人民幣曾貶值最多0.31%，是10月21日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為0.51%。貶值至7.2527元，是2008年1月18日7.2537元後最弱。

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