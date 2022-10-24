港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升6.04點子至3.01685%，是2008年10月28日後最高，當日報3.18214%。對上一次連升9日是2022年9月21日，當日拆息報2.59488%。
港元現報7.8496元貶值1點子，曾貶值最多3點子，報7.8498元，亦曾升值最多10點子，報7.8485元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌12.24點子至1.81631%；1星期HIBOR升2.6點子至2.23643%；2星期HIBOR升1.47點子至2.49018%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.54點子至4.31756%；6個月期HIBOR升3.96點子至4.6769%；12個月期HIBOR升6.46點子至5.12827%。
美元指數現報112.167升值0.155點或0.14%。
美元1個月期LIBOR報3.58557%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5687%，連續7日收窄，利差是2022年9月30日後最高，當日差距為-0.5266%
對上一次連續7日收窄，是2022年8月12日，當日利差報-0.7031%。
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