港元現報7.8496元貶值1點子，曾貶值最多3點子，報7.8498元，亦曾升值最多10點子，報7.8485元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌12.24點子至1.81631%；1星期HIBOR升2.6點子至2.23643%；2星期HIBOR升1.47點子至2.49018%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.54點子至4.31756%；6個月期HIBOR升3.96點子至4.6769%；12個月期HIBOR升6.46點子至5.12827%。

美元指數現報112.167升值0.155點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報3.58557%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5687%，連續7日收窄，利差是2022年9月30日後最高，當日差距為-0.5266%

對上一次連續7日收窄，是2022年8月12日，當日利差報-0.7031%。

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