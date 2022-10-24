moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

1個月HIBOR升穿3.01%創14年高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升6.04點子至3.01685%，是2008年10月28日後最高，當日報3.18214%。對上一次連升9日是2022年9月21日，當日拆息報2.59488%。

港元現報7.8496元貶值1點子，曾貶值最多3點子，報7.8498元，亦曾升值最多10點子，報7.8485元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌12.24點子至1.81631%；1星期HIBOR升2.6點子至2.23643%；2星期HIBOR升1.47點子至2.49018%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.54點子至4.31756%；6個月期HIBOR升3.96點子至4.6769%；12個月期HIBOR升6.46點子至5.12827%。

美元指數現報112.167升值0.155點或0.14%。

美元1個月期LIBOR報3.58557%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5687%，連續7日收窄，利差是2022年9月30日後最高，當日差距為-0.5266%

對上一次連續7日收窄，是2022年8月12日，當日利差報-0.7031%。

其他報道

高盛：新任政治局常委缺少熟悉市場人士 對境外中資股不利

美國貿易代表戴琪將在周三活動中討論美中關係

恒指跌逾700點創半年最大跌幅 人民幣貶值見14年最弱

內地樓價連跌13個月

內地9月美元計價出口增5.7%勝預期 人幣計則增10.7%遜預期

國統局：第三季經濟恢復向好 明顯好於第二季 失業率降至5.4%

內地第三季GDP按年增長3.9%勝預期 首3季增3%符預期

恒指低開316點 穿萬六點見逾13年低 科指創紀錄新低 國指近14年低

人民幣中間價調弱 穿7.11 報7.1230

約翰遜退出保守黨黨魁競選 英鎊升值至近一周最強

Tesla下調內地Model 3和Model Y 售價

港股ADR升224點 夜期高水165點 美期亞股升 中海外業績

日本財務大臣拒絕評論是否干預了外匯市場

 