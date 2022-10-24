恒指半日跌809點或4.99%，報15401點，大市成交金額814億元；國指跌310點或5.63%，報5206點。恒生科技指數收報2894點，跌6.66%。

藍籌股成交金額442.63億元，佔大市成交54.37%；科指成份股成交金額298.73億元，佔大市成交36.69%；國指成份股成交金額386.57億元，佔大市成交47.49%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、創科實業（0669）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，67隻下跌，0隻無升跌。長建（1038）升2.56%，收報36.1元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌11.83%，收報16.84元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報10.86元，升2.26%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見12.04元，收報12.12元，跌16.3%。

恒指續低於10天線(16444.19點)。科指續低於10天線(3176.22點)。

北水南下合計淨流入37.97億元，較上日增加11.43%，淨流入金額是10月20日70.69億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入509.2億元，對上一次連續13日淨流入是6月27日。南水北上合計淨流出92.62億元人民幣，較上日增加3.8%，連續第6日流出，累計流出385.91億元。

三大指數半日表現

恒指曾跌最多5.05%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為6.64%。半日低見15392.3點，是2009年4月30日15204.1點後最低。暫連跌4日，累計跌1512.94點，對上一次連跌4日是10月11日。

科指曾跌最多6.87%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為6.95%。半日低見2888.43點，創上市新低。暫連跌4日，累計跌441.39點，對上一次連跌4日是10月11日。

國指曾跌最多5.69%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為7.69%。半日低見5203.66點，是2008年10月28日4985.6點後最低。

多間公司公布業績，績前表現如下，中海外（0688）收報19.1元，跌6.6%。萊爾斯丹（0738）收報0.4元，無升跌。新特能源（1799）收報16.96元，跌4.4%。

紫金礦業（2899）59億人幣收購安徽金消鉬業84%股權。收報7.73元，無升跌。

澳優（1717）斥1.4億元購荷蘭奶企50%，進軍羊奶市場。見52周低3.8元，收報3.8元，跌4.04%。

平安好醫生（1833）收購母公司關連企業。收報14.04元，跌6.9%。

洛鉬（3993）第三季賺11.58億元人幣按年持平。見52周低2.51元，收報2.53元，跌5.95%。

補習股金匯教育（8160）折讓17%配股籌450萬元。收報0.053元，無升跌。

贛鋒鋰業（1772）正副董事長擬斥3500萬元增持公司股份。收報53.95元，升0.94%。

禮建德（8455）斥近750萬為控股股東投保。收報0.031元，無升跌。

國美（0493）發盈警料前三季收入最多跌六成，手持中關村科技股份被凍結。創上市新低，見0.121元，收報0.123元，跌3.15%。

華潤水泥（1313）第三季少賺98%。見52周低3.16元，收報3.31元，跌5.16%。

大唐發電（0991）首三季上網電量按年跌4.8%。收報1.62元，跌5.81%。

長汽（2333）第三季淨利潤按年增80.7%。收報7.79元，升3.04%。

奈雪的茶（2150）：8、9月同店銷售額恢復到近2021年同期水平。收報4.39元，跌4.57%。

譚仔國際（2217）發盈警，料半年少賺最多45%。創上市新低，見1.74元，收報1.83元，跌1.08%。

中石化油服（1033）首三季新簽合同升11.8%。收報0.495元，升1.02%。

破底股方面

74隻股份創上市新低，其中十隻包括，阿里巴巴（9988）低見62元，收報62.8元，跌9.77%；雅生活服務（3319）低見4.9元，收報4.95元，跌7.48%；碧桂園服務（6098）低見8.45元，收報8.47元，跌10.84%；佳兆業美好（2168）低見2.11元，收報2.11元，跌11.34%；保利物業（6049）低見33.1元，收報33.3元，跌7.76%；世茂服務（0873）低見1.44元，收報1.44元，跌7.1%；華潤萬象（1209）低見26.25元，收報27.25元，跌8.71%；融創服務（1516）低見1.57元，收報1.58元，跌8.14%；越秀服務（6626）低見2.31元，收報2.36元，跌5.6%；合景悠活（3913）低見0.9元，收報0.92元，跌6.12%。

151隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見5.75元，收報5.79元，跌8.1%；綠城服務（2869）低見3.78元，收報3.85元，跌4.94%；李寧（2331）低見45.9元，收報46.3元，跌5.8%；金地商置（0535）低見0.46元，收報0.47元，跌4.08%；金茂（0817）低見1.18元，收報1.2元，跌6.25%；信利國際（0732）低見1.06元，收報1.06元，跌6.19%；富智康（2038）低見0.69元，收報0.69元，跌8%；新濠國際發展（0200）低見4.32元，收報4.33元，跌4.84%；騰訊（0700）低見211.6元，收報213.4元，跌8.33%；心動公司（2400）低見13.14元，收報13.2元，跌8.33%。

異動股

上升異動股，包括，東建國際（0329）見52周低1元，收報1.76元，升25.71%；毛記葵涌（1716）收報0.55元，升12.24%；英皇證券集團（0717）平上市低位0.043元，收報0.049元，升8.89%；遠大中國（2789）收報0.029元，升7.41%；民生教育（1569）收報0.53元，升7.07%；衍生集團（6893）收報0.31元，升6.9%；陸慶（8052）創上市新低，見0.014元，收報0.016元，升6.67%；雲南水務（6839）收報0.345元，升6.15%；巨騰國際（3336）收報1.39元，升6.11%；中海油服（2883）收報8.82元，升5.76%；健世科技（9877）收報35元，升5.58%。

下跌異動股，包括，精英匯（1775）見52周低0.37元，收報0.37元，跌16.85%；旭通（1826）創上市新低，見0.08元，收報0.08元，跌16.67%；萬國數據（9698）創上市新低，見12.04元，收報12.12元，跌16.3%；加達控股（1620）收報0.122元，跌14.08%；專業旅運（1235）收報0.185元，跌13.95%；遊萊互動（2022）創上市新低，見0.05元，收報0.05元，跌13.79%；合富輝煌（0733）收報1.05元，跌13.22%；清晰醫療（1406）收報1.02元，跌12.82%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.041元，收報0.042元，跌12.5%；興合（1891）收報0.202元，跌12.17%。

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