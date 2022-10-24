moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指半日跌809點 7個月最大跌幅 北水流入增11% 阿里創上市新低

內地數據好壞參半，中共二十大會議閉幕，政策未見轉向，恒指今早低開316點後，曾收窄至跌217點，其後跌幅擴大至818點，半日高低波幅602點。三大指數見近半年最大跌幅，恒指見近13年低、國指14年低、科指紀政新低。

恒指半日跌809點或4.99%，報15401點，大市成交金額814億元；國指跌310點或5.63%，報5206點。恒生科技指數收報2894點，跌6.66%。

藍籌股成交金額442.63億元，佔大市成交54.37%；科指成份股成交金額298.73億元，佔大市成交36.69%；國指成份股成交金額386.57億元，佔大市成交47.49%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、創科實業（0669）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，67隻下跌，0隻無升跌。長建（1038）升2.56%，收報36.1元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌11.83%，收報16.84元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報10.86元，升2.26%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見12.04元，收報12.12元，跌16.3%。

恒指續低於10天線(16444.19點)。科指續低於10天線(3176.22點)。

北水南下合計淨流入37.97億元，較上日增加11.43%，淨流入金額是10月20日70.69億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入509.2億元，對上一次連續13日淨流入是6月27日。南水北上合計淨流出92.62億元人民幣，較上日增加3.8%，連續第6日流出，累計流出385.91億元。

三大指數半日表現

恒指曾跌最多5.05%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為6.64%。半日低見15392.3點，是2009年4月30日15204.1點後最低。暫連跌4日，累計跌1512.94點，對上一次連跌4日是10月11日。

科指曾跌最多6.87%，是5月10日後最大跌幅，當日跌幅為6.95%。半日低見2888.43點，創上市新低。暫連跌4日，累計跌441.39點，對上一次連跌4日是10月11日。

國指曾跌最多5.69%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為7.69%。半日低見5203.66點，是2008年10月28日4985.6點後最低。

多間公司公布業績，績前表現如下，中海外（0688）收報19.1元，跌6.6%。萊爾斯丹（0738）收報0.4元，無升跌。新特能源（1799）收報16.96元，跌4.4%。

紫金礦業（2899）59億人幣收購安徽金消鉬業84%股權。收報7.73元，無升跌。

澳優（1717）斥1.4億元購荷蘭奶企50%，進軍羊奶市場。見52周低3.8元，收報3.8元，跌4.04%。

平安好醫生（1833）收購母公司關連企業。收報14.04元，跌6.9%。

洛鉬（3993）第三季賺11.58億元人幣按年持平。見52周低2.51元，收報2.53元，跌5.95%。

補習股金匯教育（8160）折讓17%配股籌450萬元。收報0.053元，無升跌。

贛鋒鋰業（1772）正副董事長擬斥3500萬元增持公司股份。收報53.95元，升0.94%。

禮建德（8455）斥近750萬為控股股東投保。收報0.031元，無升跌。

國美（0493）發盈警料前三季收入最多跌六成，手持中關村科技股份被凍結。創上市新低，見0.121元，收報0.123元，跌3.15%。

華潤水泥（1313）第三季少賺98%。見52周低3.16元，收報3.31元，跌5.16%。

大唐發電（0991）首三季上網電量按年跌4.8%。收報1.62元，跌5.81%。

長汽（2333）第三季淨利潤按年增80.7%。收報7.79元，升3.04%。

奈雪的茶（2150）：8、9月同店銷售額恢復到近2021年同期水平。收報4.39元，跌4.57%。

譚仔國際（2217）發盈警，料半年少賺最多45%。創上市新低，見1.74元，收報1.83元，跌1.08%。

中石化油服（1033）首三季新簽合同升11.8%。收報0.495元，升1.02%。

破底股方面

74隻股份創上市新低，其中十隻包括，阿里巴巴（9988）低見62元，收報62.8元，跌9.77%；雅生活服務（3319）低見4.9元，收報4.95元，跌7.48%；碧桂園服務（6098）低見8.45元，收報8.47元，跌10.84%；佳兆業美好（2168）低見2.11元，收報2.11元，跌11.34%；保利物業（6049）低見33.1元，收報33.3元，跌7.76%；世茂服務（0873）低見1.44元，收報1.44元，跌7.1%；華潤萬象（1209）低見26.25元，收報27.25元，跌8.71%；融創服務（1516）低見1.57元，收報1.58元，跌8.14%；越秀服務（6626）低見2.31元，收報2.36元，跌5.6%；合景悠活（3913）低見0.9元，收報0.92元，跌6.12%。

151隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見5.75元，收報5.79元，跌8.1%；綠城服務（2869）低見3.78元，收報3.85元，跌4.94%；李寧（2331）低見45.9元，收報46.3元，跌5.8%；金地商置（0535）低見0.46元，收報0.47元，跌4.08%；金茂（0817）低見1.18元，收報1.2元，跌6.25%；信利國際（0732）低見1.06元，收報1.06元，跌6.19%；富智康（2038）低見0.69元，收報0.69元，跌8%；新濠國際發展（0200）低見4.32元，收報4.33元，跌4.84%；騰訊（0700）低見211.6元，收報213.4元，跌8.33%；心動公司（2400）低見13.14元，收報13.2元，跌8.33%。

異動股

上升異動股，包括，東建國際（0329）見52周低1元，收報1.76元，升25.71%；毛記葵涌（1716）收報0.55元，升12.24%；英皇證券集團（0717）平上市低位0.043元，收報0.049元，升8.89%；遠大中國（2789）收報0.029元，升7.41%；民生教育（1569）收報0.53元，升7.07%；衍生集團（6893）收報0.31元，升6.9%；陸慶（8052）創上市新低，見0.014元，收報0.016元，升6.67%；雲南水務（6839）收報0.345元，升6.15%；巨騰國際（3336）收報1.39元，升6.11%；中海油服（2883）收報8.82元，升5.76%；健世科技（9877）收報35元，升5.58%。

下跌異動股，包括，精英匯（1775）見52周低0.37元，收報0.37元，跌16.85%；旭通（1826）創上市新低，見0.08元，收報0.08元，跌16.67%；萬國數據（9698）創上市新低，見12.04元，收報12.12元，跌16.3%；加達控股（1620）收報0.122元，跌14.08%；專業旅運（1235）收報0.185元，跌13.95%；遊萊互動（2022）創上市新低，見0.05元，收報0.05元，跌13.79%；合富輝煌（0733）收報1.05元，跌13.22%；清晰醫療（1406）收報1.02元，跌12.82%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.041元，收報0.042元，跌12.5%；興合（1891）收報0.202元，跌12.17%。

 

其他報道

1個月HIBOR升穿3.01%創14年高

高盛：新任政治局常委缺少熟悉市場人士 對境外中資股不利

美國貿易代表戴琪將在周三活動中討論美中關係

恒指跌逾700點創半年最大跌幅 人民幣貶值見14年最弱

內地樓價連跌13個月

內地9月美元計價出口增5.7%勝預期 人幣計則增10.7%遜預期

國統局：第三季經濟恢復向好 明顯好於第二季 失業率降至5.4%

內地第三季GDP按年增長3.9%勝預期 首3季增3%符預期

恒指低開316點 穿萬六點見逾13年低 科指創紀錄新低 國指近14年低