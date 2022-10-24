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中海外第三季經營溢利僅18億人幣

中海外（0688）公布，第三季扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後的經營溢利為18億元人民幣 （下同）﹔首三季集團扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後的經營溢利為258.1億元。去年中海外公布第三季經營溢利為80億元，首三季經營溢利394億元億元。

今年第三季集團收入為175.2億元，較去年第三季的432.4 億元，按年跌59.5%﹔首三季收入為1,213.1億元，較去年首三季的1511.2億元，按年跌19.75。第三季集團於內地7個城市新增10幅土地，總地價322億元，權益地價為288.5億元。

截至今年9月底，中海外的銀行結餘及現金為1,193.5億元，淨借貸比率為43.7%，較中期的41%，再上升2.7個百分點，回到接近2010至2011年的淨借貸水平。中海外指負債率處於行業最低區間，財務穩健。

中海外指，儘管第三季度國內商品房的銷售金額按年下降，但下降幅度較上半年有所收窄，集團對內地房地產市場築底回升謹慎樂觀。

至於受經濟不明朗及加息等因素影響，香港樓市短期內較波動，但土地巿場相對平穩。集團對香港經濟與樓市依舊保持信心，並將持續把握機會增加投資。集團又指，將繼續憑藉行穩致遠的發展策略，堅持「主流城市、主流地段、主流產品」的投資策略，提升銷售去化率，狠抓降本增效，力爭創造更好的經營業績。

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