今年第三季集團收入為175.2億元，較去年第三季的432.4 億元，按年跌59.5%﹔首三季收入為1,213.1億元，較去年首三季的1511.2億元，按年跌19.75。第三季集團於內地7個城市新增10幅土地，總地價322億元，權益地價為288.5億元。

截至今年9月底，中海外的銀行結餘及現金為1,193.5億元，淨借貸比率為43.7%，較中期的41%，再上升2.7個百分點，回到接近2010至2011年的淨借貸水平。中海外指負債率處於行業最低區間，財務穩健。

中海外指，儘管第三季度國內商品房的銷售金額按年下降，但下降幅度較上半年有所收窄，集團對內地房地產市場築底回升謹慎樂觀。

至於受經濟不明朗及加息等因素影響，香港樓市短期內較波動，但土地巿場相對平穩。集團對香港經濟與樓市依舊保持信心，並將持續把握機會增加投資。集團又指，將繼續憑藉行穩致遠的發展策略，堅持「主流城市、主流地段、主流產品」的投資策略，提升銷售去化率，狠抓降本增效，力爭創造更好的經營業績。

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