集團指，向Gibson及Portes提供貸款的原因是為了支持二人，以報答兩人一直以來對集團的貢獻，而經考慮與該貸款屬同類性質及期限的貸款的現行市場利率，提供該貸款亦將有助公司從該貸款的本金中賺取合理回報。

集團指，該貸款將借予二人供其營運資金之用，動用期限由貸款協議日期起最長至提供該貸款當日後18個月。該貸款獲擔保人擔保，且將以借款人的股份作抵押及承諾尋求以借款人的一間關聯公司的股份作額外抵押。

公司可動用擔保人基於任何協議向公司應收的任何款項的50%，用作償還該貸款的本金。

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