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恒指收市跌1030點兩年半最傷 成交4個月最多 南水淨流出破紀錄 北水增近一倍

中共二十大閉幕，內地亦公布被延期的經濟數據，數據好壞參半，但對政策未會有轉向，以及經濟前景有憂慮，A股、港股急挫。美期先升後跌，歐股向下，亞股個別發展。國指、恒指成為全球主要市場中表現最差。南水淨流出破紀錄，北水流入增96%。恒指見13年半即市及收市新低，4日累跌1733.89點；科指創紀錄新低，6年半收市新低；國指14年即市及收市新低。內房、科技股領跌。

恒指今早低開316點後曾收窄至跌217點，低位曾跌1128點，全日高低波幅911點。

恒指收市跌1030點或6.36%，報15180點，大市成交金額1617億元，較上日增加72.13%，是6月28日1759.28億元成交後最多；國指跌402點或7.3%，報5114點。恒生科技指數收報2801點，跌9.65%。

藍籌股成交金額937.74億元，佔大市成交57.99%；科指成份股成交金額579.97億元，佔大市成交35.86%；國指成份股成交金額789.97億元，佔大市成交48.85%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、創科實業（0669）、中電（0002）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，67隻下跌，0隻無升跌。長建（1038）升4.12%，收報36.65元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌15.08%，收報16.22元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。跌幅最細的是金蝶（0268）收報10.6元，跌0.19%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見11.5元，收報11.94元，跌17.54%。

恒指續低於10天線(16422.1點)。科指續低於10天線(3166.93點)。

北水南下合計淨流入66.91億元，較上日增加96.36%，淨流入金額是10月20日70.69億元後最多。北水連續第13日流入，累計流入538.14億元，對上一次連續13日淨流入是6月27日。南水北上合計淨流出179.12億元人民幣，較上日增加100.74%，連續第6日流出，累計流出472.41億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多6.96%，是2020年3月13日後最大跌幅，當日跌幅為7.36%。今曾低見15082.84點，是2009年4月29日14714.51點後最低。今日收市報15180.69點，是2009年4月29日後收市新低，當日報14956.95點。連跌4日，累計跌1733.89點，對上一次連跌4日是10月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月7日。

科指曾跌最多10.74%，是3月14日後最大跌幅，當日跌幅為11.7%。今曾低見2768.4點，創紀錄新低。今日收市報2801.99點，是2016年2月12日後收市新低，當日報2752.31點。連跌4日，累計跌534.26點，對上一次連跌4日是10月11日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月14日。

國指曾跌最多8.01%，是2015年7月8日後最大跌幅，當日跌幅為9.44%。今曾低見5075.32點，是2008年10月28日4985.6點後最低。今日收市報5114.48點，是2008年10月27日後收市新低，當日報4990.08點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月7日。

午後消息股表現

ESR（1821）報答兩董事貢獻，提供5000萬美元貸款。見52周低15.36元，收報15.6元，跌5.22%。

中海外（0688）第三季經營溢利僅18億人幣。收報18.32元，跌10.42%。

Dynam（6889）向Wizz購入並租出兩架A321 Neo飛機。見52周低5.58元，收報5.58元，跌5.9%。

海豐國際（1308）今年首9個月收入升近六成至32.38億美元。收報14.48元，跌1.5%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，萊爾斯丹（0738）收報0.4元，無升跌。新特能源（1799）收報16.74元，跌5.64%。

紫金礦業（2899）59億人幣收購安徽金消鉬業84%股權。收報7.54元，跌2.46%。

澳優（1717）斥1.4億元購荷蘭奶企50%，進軍羊奶市場。見52周低3.63元，收報3.86元，跌2.53%。

平安好醫生（1833）收購母公司關連企業。收報14.02元，跌7.03%。

洛鉬（3993）第三季賺11.58億元人幣按年持平。見52周低2.38元，收報2.41元，跌10.41%。

補習股金匯教育（8160）折讓17%配股籌450萬元。收報0.052元，跌1.89%。

贛鋒鋰業（1772）正副董事長擬斥3500萬元增持公司股份。收報52.75元，跌1.31%。

禮建德（8455）斥近750萬為控股股東投保。收報0.031元，無升跌。

國美（0493）發盈警料前三季收入最多跌六成，手持中關村科技股份被凍結。創上市新低，見0.117元，收報0.118元，跌7.09%。

華潤水泥（1313）第三季少賺98%。見52周低3.16元，收報3.25元，跌6.88%。

大唐發電（0991）首三季上網電量按年跌4.8%。收報1.57元，跌8.72%。

長汽（2333）第三季淨利潤按年增80.7%。收報7.81元，升3.31%。

奈雪的茶（2150）：8、9月同店銷售額恢復到近2021年同期水平。收報4.42元，跌3.91%。

譚仔國際（2217）發盈警，料半年少賺最多45%。創上市新低，見1.74元，收報1.8元，跌2.7%。

中石化油服（1033）首三季新簽合同升11.8%。收報0.47元，跌4.08%。

破底股方面

135隻股份創上市新低，其中十隻包括，阿里巴巴（9988）低見60.8元，收報61.65元，跌11.42%；雅生活服務（3319）低見4.83元，收報4.89元，跌8.6%；碧桂園服務（6098）低見8.01元，收報8.15元，跌14.21%；佳兆業美好（2168）低見2.02元，收報2.23元，跌6.3%；保利物業（6049）低見30.85元，收報31.3元，跌13.3%；世茂服務（0873）低見1.39元，收報1.4元，跌9.68%；華潤萬象（1209）低見25.55元，收報25.9元，跌13.23%；時代鄰里（9928）低見0.46元，收報0.47元，跌6%；融創服務（1516）低見1.5元，收報1.5元，跌12.79%；越秀服務（6626）低見2.31元，收報2.34元，跌6.4%。

162隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見5.55元，收報5.64元，跌10.48%；綠城服務（2869）低見3.73元，收報3.75元，跌7.41%；安踏（2020）低見71.15元，收報72.1元，跌7.56%；李寧（2331）低見45.05元，收報45.65元，跌7.12%；金地商置（0535）低見0.455元，收報0.455元，跌7.14%；粤海置地（0124）低見0.65元，收報0.65元，跌5.8%；金茂（0817）低見1.15元，收報1.16元，跌9.38%；中海宏洋（0081）低見2.58元，收報2.59元，跌3.36%；中金（3908）低見10.5元，收報10.64元，跌9.83%；中信証券（6030）低見12.22元，收報12.36元，跌6.51%。

異動股

上升異動股，包括，揚科集團（1460）收報0.165元，升13.79%；東建國際（0329）見52周低1元，收報1.57元，升12.14%；喆麗控股（2209）收報0.63元，升10.53%；海亮國際（2336）收報0.135元，升8%；威華達（0622）收報0.28元，升7.69%；慕容家居（1575）收報0.199元，升6.99%；英皇證券集團（0717）平上市低位0.043元，收報0.048元，升6.67%；毛記葵涌（1716）收報0.52元，升6.12%；順騰（0932）收報0.093元，升5.68%；德商產投服務（2270）收報1.16元，升5.45%。

下跌異動股，包括，龍皇（8493）創上市新低，見0.045元，收報0.05元，跌39.02%；酷派（2369）見52周低0.07元，收報0.07元，跌24.73%；聯眾（6899）收報0.157元，跌23.04%；富臨（1443）收報0.152元，跌20%；遊萊互動（2022）創上市新低，見0.044元，收報0.047元，跌18.97%；寰宇娛樂（1046）收報0.475元，跌18.1%；萬國數據（9698）創上市新低，見11.5元，收報11.94元，跌17.54%；宏安（1222）見52周低0.05元，收報0.05元，跌16.67%；加達控股（1620）收報0.119元，跌16.2%。

 

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