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匯豐歡迎「商業數據通」推出 自動簡化中小企貸款流程

匯豐表示，歡迎金管局推出「商業數據通」，認為透過香港金融管理局的「商業數據通」平台，與香港商業信貸資料庫連接，加快及簡化中小企貸款審批流程，在金融科技領域上又創另一里程。匯豐將於十月底與香港商業信貸資料庫連接。

匯豐指，香港商業信貸資料庫為貸款機構提供企業信貸記錄，涵蓋全年營業額1億港元或以下的非上市中小企，以及所有獨資及合夥公司。匯豐將於十月底與香港商業信貸資料庫連接，經客戶同意後，直接透過「商業數據通」取得企業信貸記錄，並應用於金額1千萬港元以下的貸款申請，除了確保數據的準確性，過程更將採用自動化審核，以加快整個貸款流程。

匯豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，「『商業數據通』開創新猷，協助中小企更方便及容易獲取銀行融資，推動香港普及金融發展。匯豐積極支持『商業數據通』的試行計劃，在平台正式推出後，更成為首批與香港商業信貸資料庫連接的銀行，加快企業貸款審批流程。我們將繼續與不同類型的數據提供方合作，發展更多應用場景，為香港金融科技生態圈注入更強動力」。

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