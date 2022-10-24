moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒生與錢方香港以「商業數據通」推更快捷融資服務

恒生銀行（0011）公布，與QFPay HK（錢方香港）合作，透過金管局的「商業數據通」，以應用程式介面（API）連接恒生及QFPayHK的數碼平台，讓恒生在企業同意下可安全地擷取企業的商業數據，簡化融資評估及批核流程，為超過10,000家中小企商戶進一步提供更簡便及時的融資服務，令QFPayHK商戶成為香港首批中小企受惠於「商業數據通」帶來的便利。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，「恒生乃香港金融科技生態的重要參與者，深明數據及科技結合帶來的好處。『商業數據通』就是好例子，不僅有助提升決策能力，亦可縮短處理貸款申請所需時間。有效地運用數據是我們貫徹『以客為本』服務的重要一環，透過與QFPay HK在『商業數據通』上的合作，將為我們的商業客戶帶來更優質的銀行服務體驗。我們將會繼續與香港金融科技生態圈的不同策略夥伴合作，發掘嶄新數碼解決方案的潛力，為客戶提供更卓越的服務」。

QFPay HK聯合創始人兼總經理梁生光表示，「我們很高興能與恒生攜手向中小企客戶提供更優質的服務。作為環球移動支付及大數據科技公司，我們致力在數據及科技方面為客戶提供支持。參與『商業數據通』進一步展現我們致力於釋放支付數據潛力，助客戶更有效率地管理財務」。

 

其他報道

匯豐歡迎「商業數據通」推出 自動簡化中小企貸款流程

科大：市民對數碼港元了解不多 惟觀感正面

恒指收市跌1030點兩年半最傷 成交4個月最多 南水淨流出破紀錄 北水增近一倍

A股下跌 上證失3000點關 創兩個月最大跌幅 滬深300見兩年半低

金管局推出「商業數據通」

A股陽光城附屬在港遭破產管理署頒令清盤

ESR報答兩董事貢獻  提供5000萬美元貸款  

銀行學會：銀行對人才需求擴大 特別在科技大灣區ESG