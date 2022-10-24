恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，「恒生乃香港金融科技生態的重要參與者，深明數據及科技結合帶來的好處。『商業數據通』就是好例子，不僅有助提升決策能力，亦可縮短處理貸款申請所需時間。有效地運用數據是我們貫徹『以客為本』服務的重要一環，透過與QFPay HK在『商業數據通』上的合作，將為我們的商業客戶帶來更優質的銀行服務體驗。我們將會繼續與香港金融科技生態圈的不同策略夥伴合作，發掘嶄新數碼解決方案的潛力，為客戶提供更卓越的服務」。

QFPay HK聯合創始人兼總經理梁生光表示，「我們很高興能與恒生攜手向中小企客戶提供更優質的服務。作為環球移動支付及大數據科技公司，我們致力在數據及科技方面為客戶提供支持。參與『商業數據通』進一步展現我們致力於釋放支付數據潛力，助客戶更有效率地管理財務」。

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