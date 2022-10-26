金管局今日聯同3間央行，發布mBridge項目報告，闡述項目的試行成果及所得。試驗於8月15日至9月23日六星期內，合共三輪進行，有超過160宗跨境支付，例如用於結算商品和服務的企業付款和外匯交易，在平台上進行即時結算，總額逾1.71億港元。四間參與央行機構合共發行了總值逾9,300萬港元的批發層面央行數碼貨幣CBDC至平台上，以便結算上述交易。

是次試驗驗證了mBridge平台可與本地CBDC系統及傳統支付系統互聯互通，可望解決跨境支付現存的痛點如成本高、效率低、透明度低並在運用批發層面CBDC促進跨境支付方面為參與的成員提供有用的啟示和經驗引領項目將來在實用性、商業、法律、政策及技術層面均可取得更大成果。

金管局指，有關試驗是至今最大規模的跨境央行數碼貨幣試行，亦是其中一個率先以多種央行數碼貨幣為企業跨境交易進行真實結算的項目。金管局表示，未來會與項目其他成員將繼續努力，將mBridge平台發展為「最簡可行產品」，讓系統最終正式投入運作。

金管局副總裁李達志表示，很高興能夠與創新樞紐及mBridge項目其他創始成員順利完成試行，其衷心希望這次試行的經驗能為中央銀行界帶來啟迪，協助各央行探討利用CBDC提升跨境支付的速度。當局鼓勵各央行以觀察員或參與者的身份加入mBridge項目，從而產生强大的網絡效應及充分發揮項目的潛力。

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