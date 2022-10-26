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金利豐擬私有化股份 旗下券商持貨41%

【明報專訊】根據最新港交所（0388）的中央結算資料顯示，獲大股東朱李月華（下稱朱太）提出私有化的金利豐金融（1031）的持倉中，佔總股本15.36%的股份是透過金利豐金融旗下的金利豐證券，以及結好金融（1469）旗下結好證券、鼎珮、威華達控股（0622）及Imagi（0585）的證券行持倉。單是以金利豐證券手上持倉，便佔總股本高達10.45%（見表），相當於今次該集團擬私有化的要約股份41.2%。由於有佔總股本81%的股本沒放入中央結算，可肯定該10.45%股份屬私有化要約股份。

金利豐持重倉的多間證券商均向來與朱太友好。根據今次私有化建議，朱太要提出收購的股份約佔總股本25.39%，獲其中75%投票贊成便通過。按金利豐證券在母公司金利豐金融的持倉佔總股本10.45%計，相當於朱太擬私有化的股份數目的41.2%。金利豐證券現時資本金高達50億元，為眾華資行之首，若完成私有化，由高資本金經營的上市華資行便買少見少。

復牌股價升四成

該集團股份昨日復牌，股價一度升破私有化要約價0.3元，高見0.31元，大幅抽高52.7%。收市時升幅收窄至40.39%，做價仍達0.285元。朱太提出將金利豐金融私有化若告落實，她尚持有先施表行（0444）的5.39%及昇柏控股（2340）53.08%股權。兩者昨日的股價分別收報0.044元及0.295元，分別上升10%及無升跌。

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