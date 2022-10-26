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阿里巴巴：雙11有約4萬商家參加 料中國消費市場保持韌性

阿里巴巴（9988）的「2022天貓雙11全球狂歡季」日前開始預售，淘寶天貓產業發展及運營中心總裁吹雪今天於媒體分享會上形容，今年的「雙11」將是最豐富、最多樣的一年，參與者包括來自90多個國家及地區、將近4萬名合作伙伴，提供的商品高達7000種品類。同時，在中國的參與者也覆蓋不同的業態，包括百年老字號、90後和00後的創業團體等。

吹雪指出，平台的合作伙伴把天貓「雙11」作為年度發布新品的窗口，集團將透過開放、洞察消費者及理解消費行為，協助合作伙伴抓住更多機遇。他又表示，目前有非常多的產品品類正高速增長，包括寵物、潮玩、香水 、戶外等產品，將在今年「雙11」展現爆發性的活力。

他認為，用戶的忠誠度是未來的增長收入來源，目前天貓平台上，有42個品牌擁有超過1000萬會員，有近600個品牌擁有超過100萬會員。這些中層會員為他們帶來超過40%成交額增長貢獻，消費者成為喜愛品牌的忠誠會員，將有助商家實現收益增長的第二曲線。 

吹雪又表示，過去幾年的市場需要從不確定中尋找增長，相信中國消費市場將保持韌性，消費更是支撐中國經濟增長的重要引擎。今年天貓雙11設有兩個售賣期，首階段將於10月31日晚上8點至11月3日；第二階段則為11月10日晚上8點至11月11日。

阿里暫報62.25元，跌2.12%。

 

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