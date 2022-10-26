moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

ECA調查：港打工仔今年實際加薪1.6% 料明年增長持平

人力資源顧問機構ECA International（ECA）最新的「薪酬趨勢調查報告」結果顯示，香港僱員在2022年的實際薪酬增長（即名義薪酬增長減去通脹率）為1.6%，並預計2023年的實際薪酬增長將維持不變。

在2022年，香港僱員薪酬名義上的增長為3.5%，並預計在2023年將進一步上漲4%。與亞太地區及全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地的低通脹率，使今年及明年的實際薪酬將出現增長。儘管明年的通脹率預計將從1.9%上升至2.4%，由此會抵銷名義薪酬大幅增長的優勢，然而，香港僱員的購買力增長速度仍將高於全球多個地區。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，「儘管香港經濟正面臨持續的挑戰，但這並未有削弱本港僱員的薪酬增長。香港僱員的平均薪酬增幅為3.5%，遠高於2021年的2.5%，並預計2023年的薪酬增幅將恢復至疫情前的水平。此外，香港僱員亦受惠於較全球其他地區為低的通脹率，使其2022年實際薪酬增長為1.6%，是亞太地區內錄得第五快增長的地區，並遠高於新加坡，因新加坡僱員2022年的實際薪酬錄得1.7%的下降」。

綜觀全球，今年平均的薪酬增長為4%，並預計在2023年將會上升至5%。隨著2022年通脹率顯著上升，78%的受訪國家及地區的實際薪酬呈現下降趨勢，歐洲地區亦無一國家的實際薪酬出現增長。儘管全球的狀況預計明年將有所改善，包括名義薪酬上升及平均通脹率較低，但實際薪酬仍預計會下降0.5%。

關禮廉指出，「調查結果反映2023年對與全球僱員來說將會又是艱難的一年。預計只有約三分之一（37%）的受訪國家及地區的實際薪酬將會上升，但這已經比今年的22%有所改善。印度預計將會錄得4.6%的實際薪酬增幅，為亞太地區及全球最高，其次是越南（4%）和中國大陸（3.8%）」。

其他報道

阿里巴巴：雙11有約4萬商家參加 料中國消費市場保持韌性

金管局：去季與三間央行試驗跨境數碼貨幣支付 累計總額1.71億元

金利豐擬私有化股份 旗下券商持貨41%

內媒︰投資者需做好不動產定價重估的積極準備

滬深三大指數午後向上 滬指3000點得而復失

電商「子不語」據報最快下周香港IPO

OneDegree開放感染愛滋病毒人士投保危疾險 最高保額10萬元

GUM：今年強積金人均暫蝕5.9萬 籲成員無需因跌市轉保守

渣打第三季多賺32% 勝預期 內房撥備增至1.5億