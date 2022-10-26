在2022年，香港僱員薪酬名義上的增長為3.5%，並預計在2023年將進一步上漲4%。與亞太地區及全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地的低通脹率，使今年及明年的實際薪酬將出現增長。儘管明年的通脹率預計將從1.9%上升至2.4%，由此會抵銷名義薪酬大幅增長的優勢，然而，香港僱員的購買力增長速度仍將高於全球多個地區。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，「儘管香港經濟正面臨持續的挑戰，但這並未有削弱本港僱員的薪酬增長。香港僱員的平均薪酬增幅為3.5%，遠高於2021年的2.5%，並預計2023年的薪酬增幅將恢復至疫情前的水平。此外，香港僱員亦受惠於較全球其他地區為低的通脹率，使其2022年實際薪酬增長為1.6%，是亞太地區內錄得第五快增長的地區，並遠高於新加坡，因新加坡僱員2022年的實際薪酬錄得1.7%的下降」。

綜觀全球，今年平均的薪酬增長為4%，並預計在2023年將會上升至5%。隨著2022年通脹率顯著上升，78%的受訪國家及地區的實際薪酬呈現下降趨勢，歐洲地區亦無一國家的實際薪酬出現增長。儘管全球的狀況預計明年將有所改善，包括名義薪酬上升及平均通脹率較低，但實際薪酬仍預計會下降0.5%。

關禮廉指出，「調查結果反映2023年對與全球僱員來說將會又是艱難的一年。預計只有約三分之一（37%）的受訪國家及地區的實際薪酬將會上升，但這已經比今年的22%有所改善。印度預計將會錄得4.6%的實際薪酬增幅，為亞太地區及全球最高，其次是越南（4%）和中國大陸（3.8%）」。

其他報道

阿里巴巴：雙11有約4萬商家參加 料中國消費市場保持韌性

金管局：去季與三間央行試驗跨境數碼貨幣支付 累計總額1.71億元

金利豐擬私有化股份 旗下券商持貨41%

內媒︰投資者需做好不動產定價重估的積極準備

滬深三大指數午後向上 滬指3000點得而復失

電商「子不語」據報最快下周香港IPO

OneDegree開放感染愛滋病毒人士投保危疾險 最高保額10萬元

GUM：今年強積金人均暫蝕5.9萬 籲成員無需因跌市轉保守

渣打第三季多賺32% 勝預期 內房撥備增至1.5億