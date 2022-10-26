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支援使用WhatsApp平台WATI完成B輪融資 2年籌得近2.8億元

支援企業使用WhatsApp香港初創公司WATI宣布，繼年初獲得6,500萬元的A輪融資後，剛完成的B輪融資中再籌得逾1.8億元，自2020年起，共籌集近2.8億元資金。本輪融資由Tiger Global牽頭，投資者包括紅杉資本印度及紅杉資本東南亞（Sequoia Capital India & Southeast Asia），全新投資者DST Global Partners及Shopify亦有份聯合投資。

公司表示，資金將用於擴大香港的團隊規模及投資於低代碼的對話編輯器，以鼓勵中小企更廣泛使用數碼工具。 WATI亦計劃用於擴大版圖，於拉丁美洲、巴西、新加坡及馬來西亞拓展業務。 

WATI基於WhatsApp的商業API，為中小企與客戶溝通時提供具規模且個人化的溝通體驗，中小企業可從系統向客戶發送個人化的群發訊息，並支援由多人管理的團隊收件匣、智能發送資訊、預設回應、數據標記及分析，當中多項互動功能均由低代碼工具及聊天機械人自動創建。

WATI聯合創辦人何思穎表示，WATI剛完成新一輪融資，過去12個月發展非常迅速。現時收入及客戶數量倍增，展望未來可繼續在全球擴展業務、營運規模及工作團隊。

 

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