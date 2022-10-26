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積金評級：年內打工仔人均蝕6.2萬 2008年以來最差

恒指昨日一度跌穿萬五點，創2009年以來新低，強積金研究機構積金評級主席叢川普指出，港股近期被大幅拋售令強積金賬面損失加劇，估計截至今日，10月強積金賬面投資虧損約270億元，即每名強積金成員人均損失5900元，今年賬面累計虧損上升至約2860億元，人均虧損6.2萬元，亦令強積金可能錄得自2008年以來，最差的年度表現。

叢川普指出，香港及內地股票基金是強積金最大的單一資產類別，約有21%強積金成員資金均投資於中港股票基金，因此任何大幅拋售都會對強積金體系的退休資產造成重大影響。港股目前正處於2009年水平，13年低位令強積金可能錄得自2008年以來最差的年度表現，以「積金評級所有基金表現指數」作計算，2008年全年下跌27.35%。

計入強積金供款後，預計10月份強積金成員平均賬戶結餘將跌至約20.6萬元，較上月減少約5,000港元，及比去年年底下跌約51,700港元。若10月份最後一周市場保持平穩，預計月底強積金總資產將約為9420億元，而上次此水平見於2020年5月，當時強積金總資產約為9275億元。

不過，叢川普指出，金融市場下跌並非強積金體系造成，而強積金制度仍然是高度穩健和安全。強積金體系無法控制投資收益及虧損，相反它在運營上卻保護著成員的資產。

叢川普建議，強積金成員必須保持分散及長線投資。在跌市中，損失比別人少就算是贏。每個強積金計劃均提供預設投資策略基金，為現成的低收費多元化基金選項。對於廣大的強積金成員而言，然是一個優質的投資方案。

 

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