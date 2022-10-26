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恒指收市升152點 美匯跌穿50天線下試支持 人民幣見一周最強

內地官方發聲維護股、債、樓市，及支持香港國際金融中心持續繁榮發展，港股A股向上。外圍方面，歐元升值，引致美匯指數於歐洲時段急插，跌穿50天線，跌至110.138，挑戰10月5日110.092點支持，人民幣亦升值至10月18日後最強。

恒指今早低開69點，早段曾跌最多124點，其後轉升至最多升418點，午後變動不大，維持高低波幅543點。

恒指收市升152點或1%，報15317點，大市成交金額1307億元，較上日減少8.85%，是10月21日939.7億元成交後最少；國指升37點或0.72%，報5217點。恒生科技指數收報2956點，升2.48%。

藍籌股成交金額648.21億元，佔大市成交49.59%；科指成份股成交金額369.48億元，佔大市成交28.26%；國指成份股成交金額522.45億元，佔大市成交39.97%。

騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。

藍籌50隻升，22隻下跌，1隻無升跌。阿里健康（0241）升8.81%，收報3.58元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌6.53%，收報10.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.32元，升11.34%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報15.22元，跌2.31%。

恒指續低於10天線(16117.08點)。科指續低於10天線(3096.27點)。

北水南下合計淨流入50.6億元，較上日減少22.54%，連續第15日流入，累計流入654.05億元，對上一次連續15日淨流入是6月29日。南水北上合計淨流入34.33億元人民幣，較上日增加20.66%，連續第2日流入，累計流入62.78億元。

人民幣表現

在岸人民幣曾升值最多1.06%，是9月29日後最大升值幅度，今曾升值至7.1913元，是10月18日7.188元後最強。

離岸人民幣曾升值最多1.44%，是2019年12月12日後最大升值幅度，今曾升值至7.2086元，是10月18日7.1939元後最強。連續升值2日，累計升值0.1105元。

美債表現

美2年期10年期債息倒掛，波幅為36.571基點至39.795點，現報38.863基點。

三大指數表現

恒指曾升最多2.76%，是10月14日後最大升幅，今曾高見15584.06點，是10月24日15993.88點後最高。今日收市報15317.67點，是10月21日後收市新高，當日報16211.12點。

科指曾升最多4.82%，是10月25日後最大升幅，今曾高見3023.87點，是10月24日3062.62點後最高。今日收市報2956.41點，是10月21日後收市新高，當日報3101.37點。連升2日，累計升154.42點，對上一次連升2日是9月27日。

國指曾升最多2.57%，是10月25日後最大升幅，今曾高見5313.62點，是10月24日5429.47點後最高。今日收市報5217.54點，是10月21日後收市新高，當日報5517.44點。連升2日，累計升103.06點，對上一次連升2日是10月17日。

午後消息股表現

阿里巴巴（9988）：雙11有約4萬商家參加，料中國消費市場保持韌性。收報62.3元，跌2.04%。

中電（0002）：港電費上調不可避免。收報53.05元，升2.31%。

渣打（2888）第三季多賺32%，勝預期，內房撥備增至1.5億。收報50.2元，升2.66%。

美團（3690）已開始招聘員工，攻香港外賣市場。收報129.7元，升5.02%。

今早及隔晚消息股表現

ASMPT（0522）第三季少賺38%，勝預期。收報44.8元，升2.28%。

多間公司公布業績，績前表現如下，北京汽車（1958）收報1.78元，升2.3%。重慶銀行（1963）收報3.64元，無升跌。百威（1876）收報16.8元，升2.07%。中廣核（1816）收報1.73元，升2.37%。中鋁國際（2068）收報1.23元，升1.65%。中煤能源（1898）收報6.36元，跌2.9%。金風科技（2208）收報8.7元，升1.64%。新東方（9901）收報17.2元，升8.45%。中國平安（2318）收報33.5元，升1.36%。郵儲銀行（1658）見52周低3.71元，收報3.79元，無升跌。上石化（0338）收報1.12元，無升跌。國藥控股（1099）收報15.66元，跌0.89%。中國外運（0598）收報1.86元，無升跌。創維集團（0751）收報2.82元，升5.22%。青啤（0168）收報63.9元，升0.79%。藥明康德（2359）收報61.6元，升4.14%。中興通訊（0763）收報14.56元，升1.82%。

融信（3301）7.18億美元優先票據本金利息到期未還，與債權人尋解決方案。平上市低位0.47元，收報0.475元，無升跌。

阿里健康（0241）發盈喜扭虧，罕見成全日升幅最大藍籌。收報3.58元，升8.81%。

縱橫遊（8069）擬配股籌1630萬元。收報0.158元，跌7.06%。

滔搏（6110）中期純利倒退近兩成。創上市新低，見4.25元，收報4.35元，跌3.33%。

韓國富豪趙正鎬旗下Meritz申報持有復星旅文（1992）6.6%股權。收報6.92元，升6.79%。

恒隆地產（0101）與LVMH落實在內地推動可持續發展計劃，覆蓋90家商店。見52周低10.24元，收報10.6元，跌6.53%。

嘉華國際（0173）獲9間銀行簽訂80億可持續發展貸款。收報2.31元，升1.76%。

永達汽車（3669）上季新車銷量升9.3%，利潤倒退23%至4.87億人幣。見52周低4.01元，收報4.16元，跌9.96%。

潤啤（0291）112億元，購白酒公司「貴州金沙窖酒」55.19%。收報41.5元，跌6%。

歐舒丹（0973）上半財年銷售淨額按年升24.2%至9億歐元。收報21.25元，升5.99%。

萬洲國際（0288）首三季生物公允價值調整前純利升16%。見52周低4.13元，收報4.26元，跌5.33%。

復星（0656）擬出售110億美元資產。收報4.94元，升0.2%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方在線（1797）創52周高，見37.8元，收報36.2元，升6%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見2.01元，收報2.04元，跌0.49%；滔搏（6110）低見4.25元，收報4.35元，跌3.33%；萬科（2202）低見11.86元，收報11.94元，跌1%；禹洲（1628）低見0.214元，收報0.217元，跌0.46%；遠洋集團（3377）低見0.61元，收報0.62元，跌1.59%；華泰證券（6886）低見8.21元，收報8.46元，升0.71%；國泰君安（2611）低見7.91元，收報8.13元，升1.12%；睿見教育（6068）低見0.093元，收報0.106元，升0.95%；兆科眼科（6622）低見2.05元，收報2.11元，無升跌；貝康醫療（2170）低見2.62元，收報2.73元，跌1.8%。

84隻股份創52周低，其中十隻包括，新城發展（1030）低見1.49元，收報1.51元，無升跌；佳寧娜（0126）低見0.41元，收報0.425元，無升跌；中海宏洋（0081）低見2.28元，收報2.35元，升2.17%；中信証券（6030）低見11.94元，收報12.2元，升0.83%；新濠國際發展（0200）低見3.9元，收報4.11元，升2.24%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.11元，收報0.112元，無升跌；中國燃氣（0384）低見7.72元，收報7.99元，升2.17%；達力環保（1790）低見0.5元，收報0.5元，無升跌；中國醫療網絡（0383）低見0.036元，收報0.039元，升2.63%；亞信科技（1675）低見9.14元，收報9.42元，跌0.63%。

異動股

上升異動股，包括，世紀聯合（1959）收報0.4元，升31.15%；潤邁德醫療（2297）收報2.75元，升27.31%；太和控股（0718）收報0.07元，升27.27%；康希諾生物（6185）收報64.1元，升20.6%；微盟（2013）收報3.07元，升20.39%；昭衍新藥（6127）收報29.85元，升18.22%；堃博醫療（2216）收報1.69元，升18.18%；明發（0846）收報0.385元，升16.67%；歌禮製藥（1672）收報2.42元，升15.79%；酷派（2369）收報0.076元，升15.15%。

下跌異動股，包括，太陽國際（8029）見52周低0.2元，收報0.2元，跌17.7%；藍鼎國際（0582）創上市新低，見0.128元，收報0.135元，跌11.18%；米格國際（1247）收報0.6元，跌10.45%；世紀睿科（1450）收報2.44元，跌9.96%；永達汽車（3669）見52周低4.01元，收報4.16元，跌9.96%；凱升控股（0102）收報0.1元，跌9.91%；佳源服務（1153）創上市新低，見0.405元，收報0.41元，跌9.89%；人瑞人才（6919）收報4.45元，跌9.18%；萬物雲（2602）收報36.2元，跌8.59%；富臨（1443）收報0.139元，跌8.55%。

 

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