亞馬遜第三季度收入增長15%至1271億美元，略低於市場預期的1276億美元。在連續兩個季度虧損後恢復盈利，淨利潤29億美元。之前的虧損反映了該公司所持Rivian Automotive Inc.大約17%股份的價值縮水。

隨著購物者恢復大流行病爆發前的習慣，亞馬遜今年一直在努力適應電子商務成長的急劇放緩。該公司正在削減成本，推遲開設倉庫，凍結其零售部門的招聘並關閉試驗項目，今年資本支出預算已降低三分之一。

關鍵部門方面，雲端運算服務AWS收入205億美元，按年增27%，低於市場預期的211億美元，創2014年以來最慢增長速度；廣告業務收入95.5億美元，增25%，高於市場預期，與Snap、Meta的慘淡表現截然不同。

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 表示，第三季歐洲的經濟環境比北美更糟糕，因為俄烏戰爭和該地區的能源危機加劇。

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