英特爾第四季度收入預測約為140億至150億美元，低過市場預期的163億美元。不包括特殊項目的每股純益為20美分，低於66美分的平均預期。

第三季度純利為10億美元，每股純利25美分，低過市場預期的33美分，上年同期68億美元，每股純利1.67美元。收入下跌20%至153億美元，低過預期的154億美元。

英特爾表示，承諾加大其已經頗為激進的節流行動，將削減人手，減慢新廠興建，可為明年節省30億美元，最終於2025年達到削支100億美元。

英特爾將全年調整後每股盈利預測從2.3美元下調至1.95美元，而收入預測則從此前的650億至680億美元，降至630億至640億美元，不及市場預期的652.6億美元。

英特爾行政總裁Pat Gelsinger表示，下調第4季預估數字，是反映經濟上的不確定性預期會持續到明年；此外，英特爾第3季數據中心銷售下滑27%，業績也需要時間來提升。

英特爾也下修本會計年度的資本支出預估至250億美元，低於先前預期的270億美元。

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