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建行第三季多賺8% 首9個月住房租賃貸款餘額增57%

建設銀行（0939）公布截至今年9月底止第三季業績，收入1866億元（人民幣，下同），按年跌2.62%，股東應佔盈利856.4億元，增長8.61%，每股盈利0.34元。

今年首三季計，收入5769.6億元，按年升0.77%，股東應佔盈利2473億元，升6.51%，每股盈利0.99元。利息淨收入4827億元，按年增長7.71%。淨利差1.86%，淨利息收益率為 2.05%，分別較去年同期下降0.08和0.07個百分點，主要是貸款收益率受減息等因素影響持續下降，而存款成本有所上升。

手續費及佣金淨收入948億元，下降1.8%，主要是銀行卡手續費、顧問和諮詢費等產品收入有所下降。 減值損失1415.7億元，較上年同期減少16.79億元。其中，信用減值損失1415億元，其他資產減值損失5600萬元。

建行今手首9個月1不良貸款為2931億元，較去年底增加270.65億元。不良貸款率1.4%，較去年底下降0.02個百分點。撥備覆蓋率243.95%，較去年底上升3.99個百分點。一級資本充足率為14.6%，核心一級資本充足率為13.86%。

截至9月底，住房租賃貸款餘額2098.7億元，較去年底增加764億元，增幅達57.25%。

建行今日績前收報4.37港元，跌1.1%。

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