明報記者 方楚茵

周末320元玩兩小時 不時爆滿

據了解，是次由香港電訊旗下收費電視平台Now TV發展親子遊樂場Sooper Yoo，並利用旗下網購平台The Club銷售門票，HKT客戶亦可以憑積分換領門票。據Sooper Yoo官網顯示，4歲以上的小童須購買門票入場，單場門票已包括一張成人陪同門票，周一至周五定價250元，周六日及公眾假期定價320元，每節兩小時。集團不願透露相關投資金額，但強調反應正面，周末場次更有爆滿情况。

此外，配套方面，Sooper Yoo亦可辦生日派對，場內亦設有「Now Virtual Studio」，參加的小朋友可以扮「明星小主播」，由專人錄製影片。

集團發言人回覆查詢時表示，Sooper Yoo是一個以體育為主題的室內遊樂園，結合科技與遊戲，加上競技比賽、「STEM」 以及創科元素。他稱Now TV一直視Family with Kids（親子市場）為重要客戶群，集團在構思開設Sooper Yoo時曾做市場調查，發現香港家長希望可以讓小朋友在空餘時間參與有益身心的運動或遊戲，取得一個平衡的發展，因此相信市場具發展潛力。

鄭志剛購Baby Kingdom 設網站賣母嬰產品

事實上，不少港企近年進攻親子市場，例如新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛早於2017年便收購本地著名親子網站「親子王國（Baby Kingdom）」，並設有「BKmall」於網上及新世界旗下的愉景新城門市銷售母嬰產品等，亦創作出兒童品牌及動畫「Donut & Ah Meow（咚咚仔與咕咕喵）」。對於市場近年競爭趨激烈，HKT發言人指集團認為「市場應該是百花齊放」，讓小朋友有更多元化的活動選擇，相信Sooper Yoo的獨特性足以在競爭中脫穎而出。

續留意教育科技發展 拓親子市場業務

集團又表示，香港電訊今年7月推出eye AI機械人，讓幼稚園及小學生可透過與機械人互動提升語言學習能力；Now TV亦有推動STEM學習，未來亦會研究將STEM內容透過HKT education服務帶到學校。旗下HKT Home亦會繼續密切留意教育科技發展，加強集團在親子市場業務上的生態圈。

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