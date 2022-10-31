孫煜又表示，金融機構積極利用金融科技推動數碼轉型，在提升客戶和員工體驗的同時，亦有利建立強大的數據管治，利用數據探索更多商機。數碼轉型不只是資訊科技的提升，更涉及改造整個金融機構的業務模型，由企業文化、人才，以至產品服務各方面的改革，很多金融機構包括中銀香港，也正努力實現數碼轉型。

談到可持續發展時，孫煜指出，環境、社會、管治(ESG)已漸漸由純理念變成實際的業務策略以至行動。客戶需要金融機構提供金融服務方案，協助他們實現碳中和。

其他報道

綠地控股據報無力償還下月到期境外票據 尋求延期一年

澳博：第三季虧損近19億元 按年擴大近52%

匯豐：倡議妥善監管虛擬資產以保障投資者

Twitter重返短視頻領域？馬斯克詢問用戶應否重啟Vine

惠記折讓價722萬元購入路勁債券作投資

本港第三季GDP跌幅擴大至4.5% 遠遜預期

內地PMI遜預期 恒指跌176點創13年半低 成交第6日破千億 北水8個月最長流入

陳德霖旗下易信連：電子身份認證平台12月起在東亞中小企帳戶試用

虛擬資產ETF可在港上市 港交所：預備迎接新機遇

賭王何鴻燊家族保有葡國賭牌