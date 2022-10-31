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中銀香港：聯繫內地與全球為香港最重要競爭優勢

中銀香港副董事長兼總裁孫煜（2388）在金融科技周上表示，香港作為包括大灣區在內的中國內地市場，與全球的「超級連繫人」，乃香港最重要的競爭優勢。香港是內地企業「走出去」並邁向國際市場的理想最佳起步點，亦是測試國際市場水溫的理想地方，藉以吸引更多國際人才。另一方面，香港也仍將是境外企業進軍內地市場的重要窗口。香港擁有與國際接軌的法律和監管框架對香港作為連接東方及西方橋樑的角色充滿信心。

孫煜又表示，金融機構積極利用金融科技推動數碼轉型，在提升客戶和員工體驗的同時，亦有利建立強大的數據管治，利用數據探索更多商機。數碼轉型不只是資訊科技的提升，更涉及改造整個金融機構的業務模型，由企業文化、人才，以至產品服務各方面的改革，很多金融機構包括中銀香港，也正努力實現數碼轉型。

談到可持續發展時，孫煜指出，環境、社會、管治(ESG)已漸漸由純理念變成實際的業務策略以至行動。客戶需要金融機構提供金融服務方案，協助他們實現碳中和。

 

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