個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.33%，折合報206.29元；阿里巴巴（9988）升1.52%，折合報62.38元；美團（3690）升0.92%，折合報125.95元；匯控（0005）升1.06%，折合報40.68元；建行（0939）跌0.52%，折合報4.15元。

道期現升0.155%；標期現升0.21%；納期現升0.31%。日股現升0.14%，韓股現升0.65%，澳股現升0.19%。

VIX指數隔晚升0.5%或0.13點，報25.88點。美2年期10年期債息倒掛43.873基點，美3個月10年期債息倒掛11.046基點。

紐油現跌0.6%或0.51美元，報86.01美元；布油現跌0.45%或0.42美元，報92.39美元；金價現跌0%或0.02美元，報1633.54美元；LME 銅期貨隔晚跌1.32%或100美元，報7450美元。美國10年期債息現跌0.1%或0.0041厘，報4.0437厘。

今日焦點股份可留意：

友邦（1299）第三季新業務價值升7%，內地增長6%，香港再次實現增長。

越秀地產（0123）組合營購入杭州上城地塊約近26%權益。

雲康集團（2325）首三季收入增逾九成。

連浩民增持星島（1105）1股權。

惠譽連降碧桂園（2007）評級兩級至BB-。

新地（0016）郭老太斥資逾8000萬元再增持。

龍湖（0960）控股股東斥500萬元購公司優先票據。

中銀香港（2388）：聯繫內地與全球為香港最重要競爭優勢。

澳博（0880）：第三季虧損近19億元，按年擴大近52%。

惠記（0610）折讓價722萬元購入路勁債券作投資。

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