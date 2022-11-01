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恒指高開172點 科指升1.7% 旭輝暫停境外債支付 跌25%創上市新低

恒指今早高開172點或1.18%，報14859點，大市成交金額20億元；國指今早高開67點或1.37%，報5005點。恒生科技指數開市報2903點，升1.77%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。中移動（0941）、藥明生物（2269）、安踏（2020）拖累大市。

藍籌62隻升，7隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升4.58%，報8.44元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌2.23%，報6.14元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股24隻升，4隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報180元，升3.93%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見9元，開市報9元，跌5.26%。

恒指續低於10天線(15450.45點)。科指上試10天線(2962.97點)。

旭輝（0884）暫停向所有境外債權人進行支付。創上市新低，見0.385元，開市報0.385元，跌25.96%。

友邦（1299）第三季新業務價值升7%，內地增長6%，香港再次實現增長。開市報59.8元，升0.59%。

越秀地產（0123）組合營購入杭州上城地塊約近26%權益。無成交，報6.7元。

雲康集團（2325）首三季收入增逾九成。開市報14.32元，跌0.56%。

連浩民增持星島（1105）1股權。無成交，報0.3元。

惠譽連降碧桂園（2007）評級兩級至BB-。見52周低1元，開市報1元，跌0.99%。

新地（0016）郭老太斥資逾8000萬元再增持。開市報84.5元，升0.06%。

龍湖（0960）控股股東斥500萬元購公司優先票據。開市報10元，無升跌。

中銀香港（2388）：聯繫內地與全球為香港最重要競爭優勢。開市報24.7元，升1.23%。

澳博（0880）：第三季虧損近19億元，按年擴大近52%。開市報2.42元，跌1.22%。

惠記（0610）折讓價722萬元購入路勁債券作投資。無成交，報1.57元。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括旭輝（0884）低見0.385元，開市報0.385元，跌25.96%；萬國數據（9698）低見9元，開市報9元，跌5.26%。

15隻股份創52周低，其中八隻包括，廣汽集團（2238）低見4.74元，開市報4.74元，跌0.84%；東風集團股份（0489）低見3.54元，開市報3.54元，跌0.28%；恒地（0012）低見19.1元，開市報19.1元，跌0.62%；碧桂園（2007）低見1元，開市報1元，跌0.99%；安踏（2020）低見67.85元，開市報67.85元，跌1.67%；天虹紡織（2678）低見5.05元，開市報5.05元，跌0.2%；建滔積層板（1888）低見6.15元，開市報6.15元，跌1.91%；海通國際（0665）低見0.57元，開市報0.57元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，裕承科金（0279）開市報0.134元，升13.56%；弘陽地產（1996）開市報0.495元，升10%；滔搏（6110）開市報4.18元，升5.56%；昭衍新藥（6127）開市報26.85元，升5.5%；科濟藥業（2171）開市報13.96元，升5.44%；火幣科技（1611）開市報3.69元，升4.83%；世茂服務（0873）開市報1.32元，升4.76%；石藥集團（1093）開市報8.44元，升4.58%。

下跌異動股，包括，蒙古能源（0276）開市報0.99元，跌27.74%；旭輝（0884）創上市新低，見0.385元，開市報0.385元，跌25.96%；寶寶樹集團（1761）開市報0.181元，跌10.4%；蠟筆小新食品（1262）開市報0.3元，跌9.09%；萬國數據（9698）創上市新低，見9元，開市報9元，跌5.26%；旭輝永升服務（1995）開市報1.64元，跌5.2%；祥生控股（2599）開市報0.233元，跌4.9%；綠城中國（3900）開市報7.21元，跌3.48%；鳳凰衞視（2008）平上市低位0.28元，開市報0.28元，跌3.45%；香港寬頻（1310）開市報5.13元，跌3.21%；山東墨龍（0568）見52周低2.42元，開市報2.42元，跌3.2%。

 

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