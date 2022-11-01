旭輝表示，至今無法與2022年10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓集團補救延遲還款問題，又同時能夠維護公司最佳利益以顧全公司所有持份者利益的協議。因此，公司遺憾地終止了與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論。

公司及集團相關成員並未就上述討論所涉及的債務向任何相關境外債權人支付款項或提供額外增信。

為確保公平對待所有境外債權人，集團已暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息（本公司預計將繼續支付的若干有抵押的項目貸款除外）。

旭輝表示，9月以來，市場進一步惡化，銷售疲弱，行業融資愈趨困難，集團現金流惡化程度超出預期。同時集團部分融資因評級下調觸發提前兌付條款，境外兌付壓力在短期內劇增。10月份集團境內外均沒有新增重大融資，而且向境外匯款也遇到延誤。至今，集團的境外債務總額（包括銀行貸款、優先票據和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項（即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權人按照相關融資的條款行使既有的求償權

產生的款項））達到約4.14億美元。即使本集團竭盡全力，集團仍可能持續受壓，無法產生履行目前和日後義務所需之足夠現金。經諮詢法律意見，公司暫停向所有境外債權人進行支付，以確保公平對待所有境外債權人。

公司指，集團仍保持正常商業運營。將全力保交付、保經營及維護境內融資。

旭輝今早開市創上市新低，見0.385元，開市報0.385元，跌25.96%，現報0.405元，跌22.11%。

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