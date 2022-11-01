moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

摩通：全球加息周期將在2023年初結束

摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic及其團隊在給客戶的報告中寫道，歐洲央行的基調轉變、英國財政壓力消退以及加拿大和澳洲放緩加息步伐，提振了人們對全球緊縮周期可能在2023年初結束的樂觀情緒。美國貨幣政策制定者可能會在12月加息50個基點，並在明年第一季度再加息25個基點後暫停。

策略師指出，放慢緊縮步伐並不意味著全球央行官員將放鬆他們抗擊通脹的作為。報告指，消費者價格壓力需要繼續下降，這種情況才會出現，儘管其中一些已經很明顯。歐洲央行表示，它與創紀錄的通脹作鬥爭已有進展，該央行先前將關鍵利率翻倍。舊金山聯邦儲備銀行行長Mary Daly先前表示，聯儲局應該開始規劃減少其加息的幅度。

報告稱，「如果我們的預測是正確的，40年來最同步和最激進的全球加息周期將在明年初結束」，「對風險市場的重要支撐來自於央行收緊步伐已經見頂的信號，並且從現在開始任何加息的幅度可能會更小」。

目前，市場預計聯儲局將在11月2日會議結束時連續第四次加息75個基點，12月14日的會議加息50基點。

較早前，摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson指，包括擁有完美衰退預示記錄的10年期與3個月期美國國債殖利率曲線倒掛在內，所有的指標「都支持聯儲會提前而不是推遲轉向」。

 

其他報道

花旗：內地經濟軟著陸「愈發遙不可及」 大削科技股盈利

拜登：擬對沒有將「戰爭」「意外」利潤再投資油企 額外徵稅

李家超：陳茂波抵港後將驗核酸 若陽性要隔離 僅少數人缺席國際金融峰會 出席人數符預期

Twitter董事會解散 馬斯克成唯一董事

旭輝：已暫停支付境外融資安排本金和利息

恒指高開172點 科指升1.7% 旭輝暫停境外債支付 跌25%創上市新低

滬深兩市主要指數高開 人行淨回籠2150億人幣

港股ADR升25點 夜期高水99點 美期亞股升

友邦第三季新業務價值升7% 內地增長6% 香港再次實現增長

聯儲局周三議息 道指收跌128點