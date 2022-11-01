摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic及其團隊在給客戶的報告中寫道，歐洲央行的基調轉變、英國財政壓力消退以及加拿大和澳洲放緩加息步伐，提振了人們對全球緊縮周期可能在2023年初結束的樂觀情緒。美國貨幣政策制定者可能會在12月加息50個基點，並在明年第一季度再加息25個基點後暫停。
策略師指出，放慢緊縮步伐並不意味著全球央行官員將放鬆他們抗擊通脹的作為。報告指，消費者價格壓力需要繼續下降，這種情況才會出現，儘管其中一些已經很明顯。歐洲央行表示，它與創紀錄的通脹作鬥爭已有進展，該央行先前將關鍵利率翻倍。舊金山聯邦儲備銀行行長Mary Daly先前表示，聯儲局應該開始規劃減少其加息的幅度。
報告稱，「如果我們的預測是正確的，40年來最同步和最激進的全球加息周期將在明年初結束」，「對風險市場的重要支撐來自於央行收緊步伐已經見頂的信號，並且從現在開始任何加息的幅度可能會更小」。
目前，市場預計聯儲局將在11月2日會議結束時連續第四次加息75個基點，12月14日的會議加息50基點。
較早前，摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson指，包括擁有完美衰退預示記錄的10年期與3個月期美國國債殖利率曲線倒掛在內，所有的指標「都支持聯儲會提前而不是推遲轉向」。
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