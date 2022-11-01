港元現報7.8494元升值3點子，曾貶值最多2點子，報7.8499元，亦曾升值最多7點子，報7.849元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌75.96點子至2.26869%；1星期HIBOR升3.77點子至2.71363%；2星期HIBOR升4.45點子至2.86566%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升4.7點子至4.63238%；6個月期HIBOR升2.82點子至4.86244%；12個月期HIBOR升3.14點子至5.29786%。

美元指數現報111.304貶值0.223點或0.2%。

美元1個月期LIBOR報3.76771%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5588%，連續3日收窄，利差是2022年10月26日後最高，當日差距為-0.5517%

對上一次連續3日收窄，是2022年10月18日，當日利差報-0.856%。

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