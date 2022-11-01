張雲正表示，在2020年本港在數碼犯罪達到的金融損失有29億元，過去10年增加20倍，因此保監局要提升保險公司保安水平，並確保保險公司合法地運用數據，同時保障用戶私穩。當局結合系統和數據面對的風險、內部程序等，發展風險為本的評估工具，並擬發展數碼相關的服務和產品，協助社會減低相關的風險，當局不只些會與虛擬保險公司研究，也會和傳統保險公司接觸。

除此以外，張雲正表示，未來一年亦會繼續發展開放應用介面（Open API），去年10月成立Open API工作小組，與業界探索基本概念，今年8月與金管局成立跨行業對話，業界目前處理能力和期望當局提供監管環境，目前當局與科學園合作建立開放應用程式門戶（Open API Portal），並已收集首階段的應用案例徵集，收到30個提案。當局將開展第二階段提案徵集，包括研究在大灣區內跨境應用Open API，並會在明年第一季開始初步諮詢（soft consultation）。

張雲正又表示，保監局亦正建立渠道收集環境等綠色金融相關數據，讓業界建立模型評估環境變化相關風險，並為此建立保險產品，擴充業界的保險能力，增進保險的普惠性。當局與跨部門建立的綠色和可持續金融中心合作，收集政府、學界、保險業界的數據。

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