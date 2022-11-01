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恒指曾升606點 半日升346點 科指升幅收窄至3.5%

美國周三議息，市場憧憬加息周期將結束、12月加息放慢，美匯指數回軟，美期上升。在岸人民幣貶值至近15年最弱，港股於亞洲區內股市升幅較前，恒指今早高開172點，見半日低位，高位升606點或4.13%，半日高低波幅433點。科指曾升最多6.2%，國指曾升最多4.34%，三大指數同創10月5日後最大升幅。

恒指半日升346點或2.36%，報15033點，大市成交金額652億元；國指升110點或2.24%，報5049點。恒生科技指數收報2953點，升3.55%。

藍籌股成交金額315.33億元，佔大市成交48.36%；科指成份股成交金額188.18億元，佔大市成交28.86%；國指成份股成交金額261.82億元，佔大市成交40.15%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）拖累大市。

藍籌59隻升，12隻下跌，2隻無升跌。中生製藥（1177）升7.09%，收報4.08元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌2.71%，收報6.11元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報3.97元，升9.97%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見8.68元，收報9.21元，跌3.05%。

恒指上試10天線(15467.79點)。科指曾升穿10天線(2968.05點)。

北水南下合計淨流入27.01億元，較上日減少48.2%，連續第19日流入，累計流入831.73億元。南水北上合計淨流入27.3億元人民幣，終止連續2日流出。

旭輝（0884）：已暫停支付境外融資安排本金和利息。創上市新低，見0.375元，收報0.385元，跌25.96%。

友邦（1299）第三季新業務價值升7%，內地增長6%，香港再次實現增長。收報62.5元，升5.13%。

越秀地產（0123）組合營購入杭州上城地塊約近26%權益。見52周低6.4元，收報6.57元，跌1.94%。

雲康集團（2325）首三季收入增逾九成。收報14.32元，跌0.56%。

連浩民增持星島（1105）1股權。創上市新低，見0.28元，收報0.29元，跌3.33%。

惠譽連降碧桂園（2007）評級兩級至BB-。見52周低1元，收報1元，跌0.99%。

新地（0016）郭老太斥資逾8000萬元再增持。收報85.3元，升1.01%。

龍湖（0960）控股股東斥500萬元購公司優先票據。收報10.52元，升5.2%。

中銀香港（2388）：聯繫內地與全球為香港最重要競爭優勢。收報24.25元，跌0.61%。

澳博（0880）：第三季虧損近19億元，按年擴大近52%。收報2.43元，跌0.82%。

惠記（0610）折讓價722萬元購入路勁債券作投資。收報1.51元，跌3.82%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.79元，收報1.81元，跌1.63%；保利物業（6049）低見28.4元，收報29.35元，升1.03%；越秀服務（6626）低見2.25元，收報2.26元，跌0.88%；第一服務（2107）低見0.62元，收報0.68元，升3.03%；寶龍地產（1238）低見0.62元，收報0.68元，升6.25%；萬科（2202）低見9.91元，收報9.92元，跌1.59%；時代中國（1233）低見0.47元，收報0.48元，跌2.04%；旭輝（0884）低見0.375元，收報0.385元，跌25.96%；銀城國際（1902）低見1.26元，收報1.27元，跌7.97%；中梁（2772）低見0.325元，收報0.34元，無升跌。

83隻股份創52周低，其中十隻包括，安踏（2020）低見67.85元，收報70.3元，升1.88%；李寧（2331）低見39.75元，收報42.6元，升4.93%；綠城中國（3900）低見6.79元，收報7.1元，跌4.95%；新城發展（1030）低見1.22元，收報1.27元，升0.79%；金地商置（0535）低見0.42元，收報0.425元，跌1.16%；保利置業（0119）低見1.2元，收報1.21元，跌1.63%；越秀地產（0123）低見6.4元，收報6.57元，跌1.94%；佳寧娜（0126）低見0.34元，收報0.36元，跌2.7%；廣汽集團（2238）低見4.73元，收報4.81元，升0.63%；東風集團股份（0489）低見3.53元，收報3.61元，升1.69%。

異動股

上升異動股，包括，龍皇（8493）收報0.058元，升31.82%；揚科集團（1460）收報0.205元，升27.33%；泰和小貸（1915）收報2.52元，升26%；火幣科技（1611）收報4.16元，升18.18%；世紀聯合（1959）收報0.35元，升16.67%；21世紀教育（1598）收報0.35元，升14.75%；中建富通（0138）收報0.182元，升12.35%；網上車市（1490）收報0.165元，升11.49%；明源雲（0909）收報3.97元，升9.97%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.147元，升9.7%。

下跌異動股，包括，蒙古能源（0276）收報0.84元，跌38.69%；江山控股（0295）收報0.05元，跌32.43%；旭輝（0884）創上市新低，見0.375元，收報0.385元，跌25.96%；恒盛地產（0845）創上市新低，見0.091元，收報0.091元，跌18.02%；稻草熊（2125）創上市新低，見1元，收報1元，跌17.36%；濱海泰達物流（8348）見52周低0.25元，收報0.25元，跌13.79%；雲鋒金融（0376）創上市新低，見0.67元，收報0.78元，跌11.36%；德銀天下（2418）創上市新低，見0.69元，收報0.72元，跌11.11%；卓越教育集團（3978）收報0.49元，跌10.91%；樂透互娛（8198）收報0.47元，跌9.62%；中港照相（1123）創上市新低，見0.095元，收報0.095元，跌9.52%。

 

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