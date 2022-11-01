美國周三議息，市場憧憬加息周期將結束、12月加息放慢，美匯指數回軟，美期上升。在岸人民幣貶值至近15年最弱，港股於亞洲區內股市升幅較前，恒指今早高開172點，見半日低位，高位升606點或4.13%，半日高低波幅433點。科指曾升最多6.2%，國指曾升最多4.34%，三大指數同創10月5日後最大升幅。