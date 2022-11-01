內房再接連爆負面消息，「示範內房」旭輝（0884）公布已暫停支付境外融資安排本金和利息外，上坤地產（6900）今早公布未獲債權人同意就其2023年到期之12.25%優先票據豁免或延長契約所規定的強制贖回義務，導致產生違約事件。
上述違約事件亦導致公司2023年到期之13.5%優先票據出現交叉違約。截至本公告日期，公司尚未收到票據或2023年票據項下加速終止的任何通知。
公司將繼續與票據持有人進行溝通，以探討各種方案。公司將繼續評估及密切監察本集團的財務狀況及現金狀況，並適時向其所有持份者提供最新資料。
美的置業（3990）方面，集團公布今年首十個月的合約銷售額為677.4億元，較2021年首十個月的1192.9億元人民幣（下同），按年跌43.2%﹔單計今年10月份的合約銷售額為82億元，較2021年10月份的101.2億元，按年跌近19%。
佳源國際（2768）方面，第七次延長多隻美元境外票據交換要約期限，由2022年11月28日倫敦時間下午4時正，延長至2022年12月5日倫敦時間下午4時正。
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