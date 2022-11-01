上述違約事件亦導致公司2023年到期之13.5%優先票據出現交叉違約。截至本公告日期，公司尚未收到票據或2023年票據項下加速終止的任何通知。

公司將繼續與票據持有人進行溝通，以探討各種方案。公司將繼續評估及密切監察本集團的財務狀況及現金狀況，並適時向其所有持份者提供最新資料。

美的置業（3990）方面，集團公布今年首十個月的合約銷售額為677.4億元，較2021年首十個月的1192.9億元人民幣（下同），按年跌43.2%﹔單計今年10月份的合約銷售額為82億元，較2021年10月份的101.2億元，按年跌近19%。

佳源國際（2768）方面，第七次延長多隻美元境外票據交換要約期限，由2022年11月28日倫敦時間下午4時正，延長至2022年12月5日倫敦時間下午4時正。

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