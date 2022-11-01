moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

上交所蔡建春：支持科創市場生態 助力行業數碼轉型

上交所總經理蔡建春今天以視象形式參加香港金融科技周2022，指出上交所近年優化投融資服務，營造支持科技創新的良好市場生態，鼓勵和支持新經濟企業、高技術企業、傳統產業及優化升級企業在上交所融資發展。目前，滬市主板科技創新類企業有416家，佔主板公司總家數的25%。

蔡建春續指出，上交所堅守科創板的科技定位，著力支持符合國家戰略、通過關鍵核心技術、市場認可度高的科創企業上市。目前，科創板上市企業有482家，總市值超過6萬億元人民幣，已經成為中國硬核企業上市首選。

他又表示，上交所以數字化轉型全面融入金融科技發展，深刻改變傳統經濟的發展方式，成為資本市場創新發展的重要決定。當中，上交所通過一把通辦，實現經營專網辦全部事，優化提升用戶體驗，豐富完善監管工具箱，推出公司畫像等一系列監管應用，有效提升監管效能與風險防範。

另外，蔡建春指出，上交所亦推動行業自動化生態建設，例如推出安全高效、綠色節能的數據中心，打造多元化經營平台，為行業機構提供安全的雲服務和雲產品。此外，上交所還有相關政府機構合作，共同推進大數據，普惠金融的應用，發揮公共數據開放利用的示範效應。

其他報道

GOGOX拓保險科技業務 最快明年推

澳門10月博彩毛收入降10.7% 遜預期

【有片：埋身擊】美國道指期貨上望空間有限 現水平勿追買

銀彈留人 鄭州富士康據報加時薪逾三成

港交所歐冠昇：港深生態圈如同將矽谷與華爾街結果

上坤地產離岸債未獲批展期 導發交叉違約

恒指曾升606點 半日升346點 科指升幅收窄至3.5%

保監局擬建立數碼風險評估框架

韓正在官媒發文：共同富裕是黨的重要使命 本世紀中葉基本實現

1個月HIBOR升穿3.2% 再創14年高 拆息連升15日

摩通：全球加息周期將在2023年初結束

花旗：內地經濟軟著陸「愈發遙不可及」 大削科技股盈利

拜登：擬對沒有將「戰爭」「意外」利潤再投資油企 額外徵稅

李家超：陳茂波抵港後將驗核酸 若陽性要隔離 僅少數人缺席國際金融峰會 出席人數符預期

Twitter董事會解散 馬斯克成唯一董事

旭輝：已暫停支付境外融資安排本金和利息

恒指高開172點 科指升1.7% 旭輝暫停境外債支付 跌25%創上市新低

滬深兩市主要指數高開 人行淨回籠2150億人幣

港股ADR升25點 夜期高水99點 美期亞股升