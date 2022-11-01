上交所總經理蔡建春今天以視象形式參加香港金融科技周2022，指出上交所近年優化投融資服務，營造支持科技創新的良好市場生態，鼓勵和支持新經濟企業、高技術企業、傳統產業及優化升級企業在上交所融資發展。目前，滬市主板科技創新類企業有416家，佔主板公司總家數的25%。
蔡建春續指出，上交所堅守科創板的科技定位，著力支持符合國家戰略、通過關鍵核心技術、市場認可度高的科創企業上市。目前，科創板上市企業有482家，總市值超過6萬億元人民幣，已經成為中國硬核企業上市首選。
他又表示，上交所以數字化轉型全面融入金融科技發展，深刻改變傳統經濟的發展方式，成為資本市場創新發展的重要決定。當中，上交所通過一把通辦，實現經營專網辦全部事，優化提升用戶體驗，豐富完善監管工具箱，推出公司畫像等一系列監管應用，有效提升監管效能與風險防範。
另外，蔡建春指出，上交所亦推動行業自動化生態建設，例如推出安全高效、綠色節能的數據中心，打造多元化經營平台，為行業機構提供安全的雲服務和雲產品。此外，上交所還有相關政府機構合作，共同推進大數據，普惠金融的應用，發揮公共數據開放利用的示範效應。
其他報道
李家超：陳茂波抵港後將驗核酸 若陽性要隔離 僅少數人缺席國際金融峰會 出席人數符預期
恒指高開172點 科指升1.7% 旭輝暫停境外債支付 跌25%創上市新低