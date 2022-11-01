蔡建春續指出，上交所堅守科創板的科技定位，著力支持符合國家戰略、通過關鍵核心技術、市場認可度高的科創企業上市。目前，科創板上市企業有482家，總市值超過6萬億元人民幣，已經成為中國硬核企業上市首選。

他又表示，上交所以數字化轉型全面融入金融科技發展，深刻改變傳統經濟的發展方式，成為資本市場創新發展的重要決定。當中，上交所通過一把通辦，實現經營專網辦全部事，優化提升用戶體驗，豐富完善監管工具箱，推出公司畫像等一系列監管應用，有效提升監管效能與風險防範。

另外，蔡建春指出，上交所亦推動行業自動化生態建設，例如推出安全高效、綠色節能的數據中心，打造多元化經營平台，為行業機構提供安全的雲服務和雲產品。此外，上交所還有相關政府機構合作，共同推進大數據，普惠金融的應用，發揮公共數據開放利用的示範效應。

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