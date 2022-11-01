9月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.2%，網上銷售價值的臨時估計為29億元，按年上升27.5%。以今年首9個月計，本地零售業網上銷售價值的臨時估計上升22.4%。

按零售商主要類別計，9月電器及其他未分類耐用消費品升14.0%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升8.4%；汽車及汽車零件升26.6%；藥物及化妝品升0.5%；燃料升5.3%；以及書報、文具及禮品升9.8%。

另外，9月超級市場貨品的銷貨價值按年下跌1.6%；食品、酒類飲品及煙草跌9.5%；其他未分類消費品跌2.1%；百貨公司貨品跌17.6%；服裝跌7.5%；傢具及固定裝置下跌7.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌5.4%；中藥跌3.3%；以及眼鏡店跌3.5%。

政府發言人表示，受惠於電器及其他耐用消費品的銷售明顯上升，9月零售銷售回復輕微按年增長，第三季合計總銷貨價值按年進一步上升1.3%。展望未來，本地疫情大致穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃在短期內會繼續支持消費需求，但金融狀況收緊，將更大程度抵銷這些正面影響。

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