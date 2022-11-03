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恒指低開349點 科指跌3% 齊下試10天線 石藥跌8.7% 蔚來跌6.9%

恒指今早低開349點或2.21%，報15477點，大市成交金額21億元；國指今早低開131點或2.46%，報5223點。恒生科技指數開市報3060點，跌3.05%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）拖累大市。中銀香港（2388）、新奧（2688）、舜宇（2382）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，60隻下跌，6隻無升跌。聯通（0762）升6.51%，報3.6元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌8.78%，報9.14元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報64.8元，升3.6%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報75元，跌6.95%。

恒指下試10天線(15361.33點)。科指下試10天線(2970.14點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家（2518）收報58元，無升跌。大成食品（3999）收報0.41元，無升跌。聯想（0992）收報5.7元，跌5%。檳傑科達（1665）收報0.75元，無升跌。

新濠國際（0200）新濠博亞第三季虧損增4.5%，達2.438億美元。收報4.65元，跌5.3%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲將於雲棲大會展示雲電腦系列最新產品。收報63.6元，跌5.64%。

新東方（1797）疑「出抖入淘」，創辦人俞敏洪：被過度解讀，屬無稽之談。收報38.6元，跌1.28%。

富智康（2038）料全年由盈轉虧，主因消費及手機出貨下跌。收報0.7元，無升跌。

乘聯會：內地10月乘用車零售量增11%。汽車股普遍向下，吉利（0175）開市報9.2元，跌3.06%；比亞迪（1211）開市報187.3元，跌1.89%；華晨中國（1114）開市報3.45元，升0.58%；廣汽集團（2238）開市報5.07元，跌2.5%；東風集團股份（0489）開市報3.84元，跌1.79%；長城汽車（2333）開市報8.57元，跌2.5%；北京汽車（1958）開市報1.87元，跌1.58%；慶鈴汽車股份（1122）無成交，報0.94元；小鵬（9868）開市報26.25元，跌3.14%；五菱（0305）無成交，報0.68元；理想汽車（2015）開市報64.8元，升3.6%；蔚來集團（9866）開市報75元，跌6.95%；零跑（9863）無成交，報18.52元。

國航馬崇賢獲委任國泰（0293）董事局副主席，宋志勇已辭任。收報7.51元，跌0.4%。

東方海外（0316）斥資132億訂購七艘甲醇兼容集裝箱船。收報118.8元，跌2.3%。

維他奶（0345）行使購股權，購Vitasoy，Australia餘下49%。收報14.3元，無升跌。

微盟（2013）9月廣告毛收入錄9.7億人幣，月度表現首超去年同期。收報3.14元，跌0.63%。

京東（9618）「雙11」：截至昨日累計售出逾5.5億件商品。收報156元，跌3.47%。

傳小米（1810）造車被叫停，小米澄清：汽車項目正在順利推進。收報9.1元，跌2.78%。

嘉里物流（0636）夥安老院舍推電商平台「耆艦店」，攻智慧銀髮族。收報13.12元，無升跌。

渣打（2888）溫拓思：MOX最快明年收支平衡，以不同合作伙伴為賣點。收報47.15元，跌1.77%。

中聯通（0762）和騰訊（0700）設立混改新公司獲批。中聯通收報3.6元，升6.51%。

騰訊（0700）收報226元，跌1.99%。

保誠（2378）CEO重申有意收購內地合資公司剩餘股份。收報76.35元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括諾亞控股（6686）低見204.2元，開市報204.2元，跌4.13%。

2隻股份創52周低，包括恒生（0011）低見108.3元，開市報108.3元，跌2.87%；香港電訊（6823）低見8.74元，開市報8.74元，跌0.68%。

異動股

上升異動股，包括，聯康生物（0690）開市報0.08元，升9.59%；民生教育（1569）開市報0.495元，升8.79%；中國聯通（0762）開市報3.6元，升6.51%；綠城服務（2869）開市報3.79元，升3.84%；利寶閣（1869）開市報0.28元，升3.7%；理想汽車（2015）開市報64.8元，升3.6%；遠大醫藥（0512）開市報3.91元，升2.89%；中國水務（0855）開市報5.88元，升2.8%；華南城（1668）開市報0.4元，升2.56%。

下跌異動股，包括，君實生物（1877）開市報30.65元，跌14.98%；康希諾生物（6185）開市報119.9元，跌14.96%；復星旅遊文化（1992）開市報6.94元，跌10.1%；艾德韋宣（9919）開市報1.16元，跌9.38%；先聲藥業（2096）開市報9.99元，跌9.35%；寶寶樹集團（1761）開市報0.186元，跌9.27%；石藥集團（1093）開市報9.14元，跌8.78%；三葉草生物（2197）開市報2.19元，跌7.98%；復星醫藥（2196）開市報22.1元，跌7.34%。

 

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