公司又指，首9個月，公司對存貨計提資產減值準備合計5.2億元。因新冠疫苗需求量較去年同期大幅下降、產品價格調整以及對存在減值跡象的存貨計提跌價準備，公司首9月營業收入、淨利潤較去年同期都出現較大幅度的下降，合計計提的資產減值準備預計將減少公司 2022 年度合併報表利潤總額5.3億元，減少淨利潤4.57億元，減少歸屬於上市公司股東的淨利潤4.4億元。

康希諾曾跌最多31.21%，創上市以來最大跌幅，低見97元，是11月2日88.4元後最低。現報104元，跌26.24%。

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