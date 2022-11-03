moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

康希諾：吸入用新冠疫苗不會大幅推高業績 曾挫逾30%

康希諾生物（6185）昨日股價波動，公司A股公佈異常波動公告，當中指出，基於當前的免疫策略及國內加強針接種率較高的情況，公司預期吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5 型腺病毒載體）（以下簡稱“吸入用新冠疫苗”）不會帶來公司業績的大幅增長。目前，吸入用新冠疫苗僅於國內作為加強針納入緊急使用，未獲得海外國家的緊急使用批准。

公司又指，首9個月，公司對存貨計提資產減值準備合計5.2億元。因新冠疫苗需求量較去年同期大幅下降、產品價格調整以及對存在減值跡象的存貨計提跌價準備，公司首9月營業收入、淨利潤較去年同期都出現較大幅度的下降，合計計提的資產減值準備預計將減少公司 2022 年度合併報表利潤總額5.3億元，減少淨利潤4.57億元，減少歸屬於上市公司股東的淨利潤4.4億元。

康希諾曾跌最多31.21%，創上市以來最大跌幅，低見97元，是11月2日88.4元後最低。現報104元，跌26.24%。

 

其他報道

滬深三大指數大幅低開 人行進行70億人幣逆回購

恒指低開349點 科指跌3% 齊下試10天線 石藥跌8.7% 蔚來跌6.9%

利率期貨預期下兩次各加息0.5厘 今次是最後一次加息75基點

港股ADR跌412點 夜期低水46點 美期亞股跌 聯想等業績

鮑威爾：降低加息幅度將是合適之舉 離考慮停止加息還早

金管局：上調基本利率至4.25厘

鮑威爾鷹派言論拖累美股 美債息全線上升 道指跌505點 三周最大跌幅

聯儲局加息0.75厘 聲明暗示步伐或放慢

 