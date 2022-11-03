康希諾生物（6185）昨日股價波動，公司A股公佈異常波動公告，當中指出，基於當前的免疫策略及國內加強針接種率較高的情況，公司預期吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5 型腺病毒載體）（以下簡稱“吸入用新冠疫苗”）不會帶來公司業績的大幅增長。目前，吸入用新冠疫苗僅於國內作為加強針納入緊急使用，未獲得海外國家的緊急使用批准。
公司又指，首9個月，公司對存貨計提資產減值準備合計5.2億元。因新冠疫苗需求量較去年同期大幅下降、產品價格調整以及對存在減值跡象的存貨計提跌價準備，公司首9月營業收入、淨利潤較去年同期都出現較大幅度的下降，合計計提的資產減值準備預計將減少公司 2022 年度合併報表利潤總額5.3億元，減少淨利潤4.57億元，減少歸屬於上市公司股東的淨利潤4.4億元。
康希諾曾跌最多31.21%，創上市以來最大跌幅，低見97元，是11月2日88.4元後最低。現報104元，跌26.24%。
其他報道
恒指低開349點 科指跌3% 齊下試10天線 石藥跌8.7% 蔚來跌6.9%
利率期貨預期下兩次各加息0.5厘 今次是最後一次加息75基點
港股ADR跌412點 夜期低水46點 美期亞股跌 聯想等業績
鮑威爾鷹派言論拖累美股 美債息全線上升 道指跌505點 三周最大跌幅