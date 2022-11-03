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恒指半日跌446點 曾穿10天線 科指跌3.6% 石藥跌10% 蔚來跌8%

鮑威爾鷹派言論，拖累美股表現，港股今早亦低開，加上內地重申動態清零，恒指、國指跌幅為亞洲區內最大。恒指今早低開349點，早段曾收窄至跌203點，臨近半日尾市跌幅擴大至525點，半日高低波幅322點。

恒指半日跌446點或2.82%，報15381點，大市成交金額561億元；國指跌163點或3.06%，報5191點。恒生科技指數收報3041點，跌3.64%。

藍籌股成交金額243.1億元，佔大市成交43.33%；科指成份股成交金額136.24億元，佔大市成交24.28%；國指成份股成交金額197.87億元，佔大市成交35.27%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。中銀香港（2388）、中石油（0857）、信義光能（0968）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，67隻下跌，1隻無升跌。恒隆地產（0101）升3.97%，收報10.22元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌10.08%，收報9.01元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報63.65元，升1.76%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報74.15元，跌8%。

恒指曾跌穿10天線(15351.66點)。科指下試10天線(2968.28點)，受制於20天線(3119.37點)。

北水南下合計淨流入39.6億元，較上日減少48.38%，連續第21日流入，累計流入995.42億元，對上一次連續21日淨流入是2021年12月22日。南水北上合計淨流出33.68億元人民幣，較上日減少55.57%，連續第2日流出，累計流出109.5億元。

旭輝集團：旭輝控股（0884）境外債務安排不會觸發旭輝集團債券交叉違約。收報0.435元，升2.35%。

美高梅中國（2282）第三季收益跌69%，轉為LBITDA 5.3億。收報3.85元，跌3.51%。

康希諾（6185）：吸入用新冠疫苗不會大幅推高業績，曾挫逾30%。收報103.6元，跌26.52%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家（2518）收報58元，無升跌。大成食品（3999）收報0.41元，無升跌。聯想（0992）收報5.95元，跌0.83%。檳傑科達（1665）收報0.75元，無升跌。

新濠國際（0200）新濠博亞第三季虧損增4.5%，達2.438億美元。收報4.79元，跌2.44%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲將於雲棲大會展示雲電腦系列最新產品。收報63.35元，跌6.01%。

新東方（1797）疑「出抖入淘」，創辦人俞敏洪：被過度解讀，屬無稽之談。收報40.85元，升4.48%。

富智康（2038）料全年由盈轉虧，主因消費及手機出貨下跌。收報0.72元，升2.86%。

乘聯會：內地10月乘用車零售量增11%。汽車股向下，吉利（0175）收報9.1元，跌4.11%；比亞迪（1211）收報187.8元，跌1.62%；華晨中國（1114）收報3.3元，跌3.79%；廣汽集團（2238）收報5.12元，跌1.54%；東風集團股份（0489）收報3.82元，跌2.3%；長城汽車（2333）收報8.29元，跌5.69%；北京汽車（1958）收報1.84元，跌3.16%；慶鈴汽車股份（1122）收報0.89元，跌5.32%；小鵬（9868）收報26.35元，跌2.77%；五菱（0305）收報0.67元，跌1.47%；理想汽車（2015）收報63.65元，升1.76%；蔚來集團（9866）收報74.15元，跌8%；零跑（9863）收報18.08元，跌2.38%。

國航馬崇賢獲委任國泰（0293）董事局副主席，宋志勇已辭任。收報7.41元，跌1.72%。

東方海外（0316）斥資132億訂購七艘甲醇兼容集裝箱船。收報113.2元，跌6.91%。

維他奶（0345）行使購股權，購Vitasoy，Australia餘下49%。收報14.2元，跌0.7%。

微盟（2013）9月廣告毛收入錄9.7億人幣，月度表現首超去年同期。收報3.58元，升13.29%。

京東（9618）「雙11」：截至昨日累計售出逾5.5億件商品。收報153.4元，跌5.07%。

傳小米（1810）造車被叫停，小米澄清：汽車項目正在順利推進。收報9.07元，跌3.1%。

嘉里物流（0636）夥安老院舍推電商平台「耆艦店」，攻智慧銀髮族。收報12.4元，跌5.49%。

渣打（2888）溫拓思：MOX最快明年收支平衡，以不同合作伙伴為賣點。收報46.75元，跌2.6%。

中聯通（0762）和騰訊（0700）設立混改新公司獲批。中聯通收報3.47元，升2.66%。

騰訊（0700）收報222.6元，跌3.47%。

保誠（2378）CEO重申有意收購內地合資公司剩餘股份。收報74.6元，跌2.29%。

破頂股表現

破頂股包括，中海油服（2883）創52周高，見10.14元，收報10.12元，升1.2%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.32元，收報0.325元，跌4.41%；京投交通科技（1522）低見0.255元，收報0.26元，跌5.45%；康特隆（1912）低見0.075元，收報0.079元，跌12.22%；中國再保險（1508）低見0.395元，收報0.4元，無升跌；IMAX（1970）低見4.13元，收報4.19元，跌2.33%；華融（2799）低見0.222元，收報0.224元，跌0.88%；恒基發展（0097）低見0.242元，收報0.242元，跌5.1%；宏安地產（1243）低見0.043元，收報0.045元，跌4.26%；匯通達（9878）低見28.5元，收報28.7元，跌3.2%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）低見4.782元，收報4.782元，跌4.01%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，李氏大藥廠（0950）低見1.32元，收報1.38元，無升跌；遠見控股（0862）低見0.075元，收報0.08元，升6.67%；新世界發展（0017）低見15.46元，收報15.48元，跌4.44%；富豪產業（1881）低見0.85元，收報0.86元，跌3.37%；海豐國際（1308）低見12.56元，收報12.62元，跌6.79%；中遠海控（1919）低見8.22元，收報8.23元，跌5.51%；中遠海發（2866）低見0.9元，收報0.91元，跌2.15%；恒生（0011）低見108.3元，收報109.8元，跌1.52%；中行（3988）低見2.51元，收報2.51元，跌1.57%；中國銀行（3988）低見2.51元，收報2.51元，跌1.57%。

異動股

上升異動股，包括，YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.021元，升23.53%；亨得利（3389）收報0.285元，升15.38%；微盟（2013）收報3.58元，升13.29%；康寧傑瑞製藥（9966）收報6.95元，升13.01%；中鋁國際（2068）收報1.4元，升12.9%；樂透互娛（8198）收報0.53元，升12.77%；聯康生物（0690）收報0.08元，升9.59%；太平洋酒吧（8432）收報0.092元，升9.52%；賞之味（8096）平上市低位0.3元，收報0.325元，升8.33%；阿里影業（1060）收報0.4元，升8.11%；遊萊互動（2022）收報0.054元，升8%。

下跌異動股，包括，康希諾生物（6185）收報103.6元，跌26.52%；江山控股（0295）收報0.055元，跌17.91%；麗新製衣（0191）見52周低2.81元，收報2.81元，跌16.37%；藍鼎國際（0582）收報0.122元，跌12.86%；君實生物（1877）收報31.45元，跌12.76%；佳兆業健康（0876）收報0.083元，跌12.63%；艾德韋宣（9919）收報1.12元，跌12.5%；康特隆（1912）創上市新低，見0.075元，收報0.079元，跌12.22%；恒盛地產（0845）收報0.11元，跌12%；先豐服務（0500）見52周低0.25元，收報0.265元，跌11.67%。

 

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