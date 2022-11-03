金融市場近期表現波動，紐約梅隆投資管理首席執行官Hanneke Smits在國際金融領袖投資峰會的專題討論環節內表示，這不但對業界收費帶來壓力，加上投資者由過往主動管理，轉向被動管理項目下，當前環境，正是對基金經理好的時間，做好工作，把握好危機後復甦的重要機遇，在將來交功課。
她又說，在投資市場中，最重要是在眾人中發掘不同之處，基金經理及分析員便可以從中找到大機會，去爭取大的回報。市場討論ESG(環境，社會責任及管治)，亦有助他們做好分析，去發掘令人興奮的投資機會。
道富環球投資管理總裁及首席執行官Cyrus Taraporevala則認為，市場內既有人看重引入ESG概念能否產生最佳回報，亦有人製定評分，甚至製定如降低碳集中度某個比例，便計算出上以百億美元計資產會受影響而需配置到其他地方。他恐類似思维只會造就漂綠行為，無助於營造價值。他相信，在這個大前提下，大型化石燃料公司是否具備資本及技能，做好能源轉型會更重要，要令業務組合達到減碳效果，而非貿然大折讓減價出售資產，破壞價值。
威靈頓投資管理總裁及管理合伙人Stephen Klar則認為，ESG理念已對市場價格帶來部份影響，因此投資業界要做好研究及参與，與客户就氣候問題共同開展工作及作出處理。他又謂，有信心當內地恢復通關後，當地企業會有機會去推動收入增長，現時市場已反映了地缘政治因素，他相信在內地的醫護及科技領域，仍會找到很多投資機會。現時市場的水平已县吸引力。在當前波動市况，正好示範業界如何做好的投資決定，幫助投資者增值。
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